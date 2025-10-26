Švicarska traži radnike i plaća ‘suhim zlatom’: Prosječna plaća 6.900 €, a ovo su troškovi života

Koliko se može zaraditi? Plaće među najvišim u Evropi
Prema podacima koje prenosi Business Insider, prosječna godišnja plaća u Švicarskoj za puno radno vrijeme iznosi oko 78.000 švicarskih franaka (oko 83.000 eura bruto).
U ključnim sektorima zarade su još veće:
Finansije
IT sektor
Inženjerstvo
Medicina U ovim oblastima plaće mogu dostići i 90.000–140.000 eura godišnje, svrstavajući Švicarsku u sam vrh Evrope.
Koje struke su najtraženije i gdje je zaposlenje najbrže?
Trenutno se radnici najviše traže u sljedećim sektorima:
Zdravstvo
Ugostiteljstvo i hotelijerstvo
Građevina
Transport i logistika
Posebno su deficitarni:
Fizički radnici
IT stručnjaci
Kvalifikovane medicinske sestre U mnogim slučajevima, zapošljavanje za ove profile je moguće odmah, uz brzu proceduru.
Gdje su najveće plaće? Cirih, Ženeva i Bazel prednjače
Najviše plaće isplaćuju se u velikim ekonomskim centrima:
Cirih: Centar finansijskog sektora, mnoštvo međunarodnih kompanija.
Ženeva: Svjetski centar diplomatije (UN, Crveni krst, ambasade, NVO, strane firme).
Lucern: Snažan tehnološki sektor i startapi.
Bazel: Također poznat po visokim prihodima.
Švicarska se jako oslanja na kvalifikovanu radnu snagu iz inostranstva, jer domaće stanovništvo ne može popuniti sva radna mjesta. Svaka treća firma ima manjak radnika.
Visoke plaće, ali i visoki troškovi: Koliko košta život?
Iako su plaće impresivne, važno je znati da su i troškovi života u Švicarskoj znatno viši nego u većini zemalja u Evropi.
Primjeri cijena:
Karta za kino: oko 21 euro
Obrok u (prosječnom) restoranu: oko 27 eura
Mjesečna članarina u teretani: oko 90 eura
Stanarina (dvosoban stan u centru):
Cirih: od 2130 eura
Ženeva: od 1280 eura
Bazel: od 1064 eura
Ipak, odnos plaća i troškova i dalje ide u prilog radnicima, posebno onima sa višim kvalifikacijama,piše N1
Zašto je Švicarska i dalje privlačna?
Osim visokih zarada, Švicarska nudi i druge prednosti:
Visok kvalitet života
Stabilno tržište rada (radna nedjelja 38.5-42.5 sati, poštuju se pravila)
Sigurno/Bezbjedno okruženje
Dobro obrazovanje je ključ: “Ko je spreman da radi, može dobro da zaradi”, kaže Matijas Esterman, Nijemac koji tamo živi 30 godina.
Sve ovo čini Švicarsku atraktivnom opcijom za ljude koji traže dugoročne karijerne i životne perspektive.