Švicarska traži radnike i plaća ‘suhim zlatom’: Prosječna plaća 6.900 €, a ovo su troškovi života

Koliko se može zaraditi? Plaće među najvišim u Evropi

Prema podacima koje prenosi Business Insider, prosječna godišnja plaća u Švicarskoj za puno radno vrijeme iznosi oko 78.000 švicarskih franaka (oko 83.000 eura bruto).

U ključnim sektorima zarade su još veće:

Finansije

IT sektor

Inženjerstvo

Medicina U ovim oblastima plaće mogu dostići i 90.000–140.000 eura godišnje, svrstavajući Švicarsku u sam vrh Evrope.

Koje struke su najtraženije i gdje je zaposlenje najbrže?

Trenutno se radnici najviše traže u sljedećim sektorima:

Zdravstvo

Ugostiteljstvo i hotelijerstvo

Građevina

Transport i logistika

Posebno su deficitarni:

Fizički radnici

IT stručnjaci

Kvalifikovane medicinske sestre U mnogim slučajevima, zapošljavanje za ove profile je moguće odmah, uz brzu proceduru.

Gdje su najveće plaće? Cirih, Ženeva i Bazel prednjače

Najviše plaće isplaćuju se u velikim ekonomskim centrima:

Cirih: Centar finansijskog sektora, mnoštvo međunarodnih kompanija.

Ženeva: Svjetski centar diplomatije (UN, Crveni krst, ambasade, NVO, strane firme).

Lucern: Snažan tehnološki sektor i startapi.

Bazel: Također poznat po visokim prihodima.

Švicarska se jako oslanja na kvalifikovanu radnu snagu iz inostranstva, jer domaće stanovništvo ne može popuniti sva radna mjesta. Svaka treća firma ima manjak radnika.

Visoke plaće, ali i visoki troškovi: Koliko košta život?

Iako su plaće impresivne, važno je znati da su i troškovi života u Švicarskoj znatno viši nego u većini zemalja u Evropi.

Primjeri cijena:

Karta za kino: oko 21 euro

Obrok u (prosječnom) restoranu: oko 27 eura

Mjesečna članarina u teretani: oko 90 eura

Stanarina (dvosoban stan u centru):

Cirih: od 2130 eura

Ženeva: od 1280 eura

Bazel: od 1064 eura

Ipak, odnos plaća i troškova i dalje ide u prilog radnicima, posebno onima sa višim kvalifikacijama,piše N1

Zašto je Švicarska i dalje privlačna?

Osim visokih zarada, Švicarska nudi i druge prednosti:

Visok kvalitet života

Stabilno tržište rada (radna nedjelja 38.5-42.5 sati, poštuju se pravila)

Sigurno/Bezbjedno okruženje

Dobro obrazovanje je ključ: “Ko je spreman da radi, može dobro da zaradi”, kaže Matijas Esterman, Nijemac koji tamo živi 30 godina.

Sve ovo čini Švicarsku atraktivnom opcijom za ljude koji traže dugoročne karijerne i životne perspektive.

