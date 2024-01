Uskoro direktni letovi iz Mostara za Beograd

Direktna zračna linija na relaciji Mostar-Beograd bit će dostupna od kraja aprila do završetka oktobra tri puta sedmično, a karte bi u prosjeku, neslužbeno, trebale biti oko 60-65 eura, kazao je u razgovoru za Federalnu novinsku agenciju direktor Aerodroma Mostar Marko Đuzel.

“Air Serbia ispunila je uslove Javnog poziva za uspostavu redovnih letova za 2024. godinu i obavljat će direktne letove na relaciji Mostar – Beograd – Mostar. Mislim da je 22. aprila prvi let, a bit će dostupni do završetka oktobra uz mogućnost produženja. Predviđeno odvijanje letova je tri puta sedmično, i to ponedjeljkom, petkom i nedjeljom. Nadam se da ćemo kroz narednih sedam do deset dana definisati sve ostale tehničke detalje i potpisati ugovor. Ako sve bude u redu nakon toga ćemo pustiti karte u prodaju. Neslužbeno, prvi set povratnih karata trebao bi u prosjeku biti oko 60, 65 eura”, kazao je Đuzel.

Druga kompanija koja je ispunila sve uslove Javnog poziva je talijanska aviokompanija SkyAlps.

“Oni su predložili povezivanje Mostara sa Rimom, Barijem, Veronom i Munchenom, trenutno smo u procesu definisanja ugovora, a ja očekujem da bi on trebao biti potpisan do srijede, nakon čega bismo, također, odmah pustili karte u prodaju i nadamo se da neće biti negativnih iznenađenja. Također, u razgovorima smo sa poljskim LOT-om, postoji nekakva minimalna šansa za dogovor, ali to je još daleko od realizacije, tako da je za sada to ovih šest ruta, tri prijevoznika SkyAlps, Croatia Airlines i AirSerbia. Mislim da je to jako dobro”, naglasio je Đuzel.

Kazao je da je zadovoljan letovima u 2023. godini u kojoj je mostarski aerodrom imao 20.500 putnika.

“Ja sam imenovan za direktora u maju 2023. godine, mi smo u tom kratkom periodu nekako sve posložili, završili smo godinu sa 20.500 putnika, a gotovo 99 posto tog saobraćaja obavljeno je u zadnjih šest mjeseci. Ta tendencija rasta putnika je nastavljena i možemo reći da smo zadovoljni”, istakao je direktor Aerodroma u Mostaru, piše FENA.

