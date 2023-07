Da li su masovna otpuštanja prijetnja vodećim IT kompanija

Pored svakodnevnih vijesti o masovnim otpuštanjima u svjetskim tehnološkim gigantima, jednako zabrinjava i i vijest da se to isto dešava, ovdje – nama.

Nakon vijesti o kompaniji HTEC Group koja posluje u Srbiji i BiH koja je potvrdila da je u procesu reorganizacije i optimizacije morala da se raziđe sa oko 200 zaposlenih, što čini oko sedam odsto organizacije, nametnulo se pitanje: Da li su masovna otpuštanja prijetnja i ostalim IT kompanija koje posluju u našoj zemlji i kako će se svjetska kriza odraziti na granu koja zapošljava najveći broj radnika i koja je i pored toga u stalnoj potrazi za stručnim kadrom.

Akta.ba je poslala upit na veliki broj adresa IT kompanija, ali nemaju svi želje i interesa govoriti o ovoj temi. U odgovorima koje smo dobili od pojedinih, vodećih kompanija, situacija još uvijek nije zabrinjavajuća – čak šta više, u nekim je i ohrabrujuća.

POTRAGA ZA KVALITETNIM KADROM

Primjer je mostarska kompanija Nsoft u kojoj ne samo da se ne otpušta, već dodatno zapošljava.

“Konzervativan pristup u upravljanju financijama i pažljivo planiranje prihoda i rashoda, te činjenica kako, kao firma nikada nismo bili kreditno opterećeni nam sada daje stratešku prednost u upravljanju eksternim, globalnim izazovima. Dodatno, NSoft kao firma ne radi outsourcing i nismo ovisni o projektima koji imaju početak i kraj, nego radimo vlastite proizvode, koje plasiramo na tržište i naša softverska rješenja koristi preko 150 klijenata u 50 zemalja svijeta“, pojasnila je za Akta.ba Ivana Perković, direktorica ljudskih resursa Nsoft

Napominje da je zbog toga njihova trenutna situacija potpuno obratna. U stalnoj su potrazi za kvalitetnim kadrovim, ne samo na polju razvoja softvera, nego i marketinga, prodaje, tehničke podrške i ostalih servisnih odjela.

“Od početka godine NSoft je bogatiji za 25 novih kolega različitih profila i ponosni smo na naš organski i zdravi rast ljudskih resursa, ali i proizvoda te, u konačnici, i poslovnih rezultata, gdje uspješno ostvarujemo zadane budžete i planirani rast. Preseljavamo se u novi prostor i ne razmišljamo o otpuštanjima; naprotiv, kroz mjesec dana ćemo realizirati i već najavljeno linearno povećanje primanja za sve naše djelatnike“, ističe Perković.

Naglašava da ne treba previše komentirati vječitu utakmicu za kvalitetnim kadrom koju igraju sve IT firme i kojeg uvijek nedostaje.

“No, generalno govoreći, kada se situacija u firmama naglo promijeni, kao što je to sada slučaj u dosta firmi te kada se donose strateške odluke o optimizaciji poslovanja i jedna od mjera bude smanjenje broja djelatnika, vjerujem da takve odluke moraju biti pažljivo promišljene te su sigurno zadnji izbor svake firme s obzirom na efekte koje imaju na buduće poslovanje i sami brend firme. To su teške odluke i nimalo lagan zadatak za menadžment koji u takvoj situaciji treba zadržati integritet i postupati s velikom empatijom i poštovanjem prema svim kolegama“, zaključila je, prenosi Akta.

Ipak, za razliku od njih primjer druge kompanija govori da je osim HTEC Groupe i Symphony bio primoran na otkaze.

Softverska kompanija potvrdila je za naš portal da je u maju ove godine otkaz dobilo sedam posto globalne radne snage.

“U proteklih nekoliko godina, Symphony je doživio eksponencijalni rast u broju uposlenika. Međutim, suočeni sa promjenjivim poslovnim prioritetima i trenutnim generalnim ekonomskim uvjetima, u maju smo donijeli tešku odluku o smanjenju naše globalne radne snage za 7%. Ova strateška odluka da ponovo evaluiramo naš operativni model ima za cilj poboljšanje naših sposobnosti suočavanja s potencijalnim izazovima i prilikama koje proizlaze iz šireg makroekonomskog okruženja u budućnosti. Trenutno se pripremamo za otvaranje novih radnih pozicija na području Balkana kako bismo naše interne kapacitete prilagodili potražnji na globalnom tržištu u konsultantskoj, produktnoj i data niši, te drugim specijalističim pozicijama u inženjeringu“, rečeno je iz Symphony-ja za Akta.ba.

Iz kompanije Atlantbh kratko nam je rečeno da su zadovoljni stabilnom situacijom u kompaniji, te da nisu u poziciji da komentarišu dešavanja u ostalim kompanijama.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Bit Alijansa, kao krovno udruženje IT kompanija u BiH, organizirala je nedavno prvi po redu BitA Brunc, platformu za konstruktivan dijalog između IT industrije i predstavnika vlasti Bosne i Hercegovine. Tokom događaja, učesnici su imali priliku da izraze svoje stavove, prijedloge i ideje o ključnim pitanjima koja se tiču IT industrije i njenog uticaja na razvoj privrede Bosne i Hercegovine.

Još jednom je istaknuto da je IT industrija jedna od najznačajnijih izvozno orijentiranih industrija u Bosni i Hercegovini te je izuzetno važno da vlast na svim nivoima, posebno na državnom prepozna njen značaj.

“Kao vodeće udruženje IT kompanija u Bosni i Hercegovini, već godinama kontinuirano radimo na rješavanju dva ključna problema s kojim se IT industrija svakodnevno susreće – nedostatak kvalifikovanog kadra i slabo razvijene infrastrukture u IT industriji, popraćene nedostatkom razvojnog podsticaja. Kroz BitA Brunch, želimo ostvariti partnerstvo između privatnog sektora i vlasti kako bismo zajedno radili na rješavanju izazova i stvaranju povoljnog poslovnog okruženja. Samo kroz aktivnu saradnju možemo postići pozitivne promjene i ostvariti napredak koji će imati šire društvene koristi. Smatramo da je kreiranje platforme za direktnu komunikaciju i dijalog pravi način da ostvarimo pomenuti efektivni protok informacija i vjerujemo da bi i drugi sektori trebali prepoznati važnost implementiranja sličnih inicijativa“, izjavio je Damir Maglajlić, izvršni direktor Bit Alijanse, piše Akta.

Facebook komentari