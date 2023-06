U Neumu hoteli dobro popunjeni: Najviše je domaćih gostiju, cijene puno niže nego u Hrvatskoj

Turistička sezona u jedinom bosanskohercegovačkom gradu na moru zvanično je počela 15. juna, a što se tiče gostiju, brojke su veće od prošlogodišnjih za ovo doba godine, kaže Andrija Krešić, direktor Turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK).

– Vremenske prilike sve do unazad nekoliko dana nisu išle na ruku turističkim radnicima. Međutim, gostiju je bilo tokom vikenda, naročito protekle subote i nedjelje kada je Neum bio pun – navodi Krešić.

Očekuje se da će 2023. srušiti rekord iz 2019.

Dodaje da su hotelski kapaciteti dobro popunjeni, ali i apartmani i sobe u privatnim kućama.

– Još nemamo zvanične brojke, ali prođete li kroz hotele, lako ćete zaključiti da su oni dobro popunjeni. Puno je ekskurzija učenika. Turistički radnici očekuju da će ova godina, kada je riječ o broju gostiju, preći rekordnu 2019. – kaže.

Očekivano, najviše je domaćih gostiju, a dijaspora je, prema riječima Krešića, tek počela pristizati.

– Što se tiče stranih gostiju, u posljednjih nekoliko godina Poljaci su ti koji preuzimaju primat, ali je dosta i Čeha, Slovaka, Mađara. Naglasio bih da smo u predsezoni (mjesec maj) imali jako puno starije populacije, uglavnom Francuza i Nijemaca koji su u Neumu boravili po sedam dana, a odatle obilazili Mostar, Sarajevo, Dubrovnik, Korčulu. Uglavnom su bili prijavljeni na polupansion i dobri su gosti – pojašnjava Krešić i dodaje kako raste i broj gostiju sa Dalekog istoka, naročito iz Južne Koreje i Japana.

Kaže kako je nekoliko razloga koji su doprinijeli sve uspješnijim turističkim sezonama u Neumu. Posebno ističe ulaganja u poboljšanje izgleda i čistoće plaža, ali i smještajnih kapaciteta.

– Neumsko zaleđe pokušava se oživjeti kućama za odmor koje imaju bazene i nude domaću trpezu. Većem broju gostiju svakako je doprinijela i novoizgrađena cesta Stolac – Neum koja je od prošle godine u funkciji.

Niz zanimljivih sadržaja za goste

Što se tiče cijena smještaja i hrane i pića u ugostiteljskim objektima, Krešić dodaje kako su one ove, u odnosu na prošlu godinu, veće od 15 do 20 posto.

– No moram istaći da su i kao takve i dalje puno manje nago u susjednoj Hrvatskoj. Sasvim sigurno je i to jedan od razloga što se u Neum sve više dolazi jer je Hrvatska ove godine drastično podigla cijene. Koliko će im to ići na ruku, ostaje da vidimo – kazao je Krešić, prenosi Faktor.

Na kraju, svima onima koji ove godine namjeravaju ljetovati u Neumu, iz Turističke zajednice HNK navode da će, osim kupanja i sunčanja, moći uživati i u drugim sadržajima poput koncerata, likovne kolonije, Festivala animiranog filma, ribarskim večerima…

