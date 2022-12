Kako je sve počelo i kako je propao McDonald’s u BiH: Lokalni tajkuni ‘uprljali’ i obrukali brend javašlukom?!

McDonald’s u BiH se zatvara. Svi restorani ovog svjetskog lanca brze hrane u BiH od sutra će zatvoriti vrata. Epilog je to niza skandala, afera i traljavosti lokalnog menedžmenta o čemu je Raport prvi pisao.

Kako je sve krenulo?

McDonald’s je svoju licencu dao domaćoj kompaniji Gliese 581g čiji je vlasnik Haris Ihtijarević.

Ihtijarević inače i vlasnik sumnjivog parkinga u centru Sarajeva, iza tržnog centra SCC. Raport je već pisao da Ihtijarević, prema katastru, kao parking iznajmljuje i dvije parcele koje nisu u njegovom vlasništvu. I na tome zarađuje milione.

No, bahatost je očito prenio u saradnji s McDonald’som.

Sve je krenulo kada je Raiffeisen banka dobila sudski spor jer McDonald’s, odnosno firma Gliese 581g nije plaćala kriju!? Dug je narastao na više od milion, a sud je presudio da se McDonal’s mora iseliiti. Šteta za sam brend je ogromna, a to ovaj svjetski fast-food gigant ne trpi.

Nakon što su o tome informirani, šefovi McDonald’sa za Evropu ušli su dublje u problem.

Tad su otkrili ogromnu rastrošnost bh. menadžmenta. Kako je Raport već pisao, otkriveno je da je Ihtijarević kupio skupocjenog Bentleya i to na lizing kojeg je plaćao upravo McDonald’s.

Potom su došli do podataka da je Ihtijarević marketinške pozicije u centru grada, koje je godinama zakupljivao upravo McDonald’s ustupio političkoj stranci. I to pred izbore. Na McDonalds’ovim plakatima su se tako našle slike Sebije i Bakira Izetbegovića, Faruka Kapidžića. I to nije slučajno.

Brukao brend McDonald’sa javašlukom

Vrlo brzo nakon toga, donesena je odluka da se Ihtijareviću oduzme licenca McDonald’sa kako više ne bi brukao brend. Usput se svi objekti zatvaraju, a pitanje je hoće li to biti privremenog karaktera.

Posljednjih dana je McDonald’s radio s vrlom malim brojem artikala jer su obustavljene isporuke. Pored toga je i skladište koje je vodio Ihtijarević otišlo pod stečaj.

I od sutra kreće konačno zatvaranje svih objekata u BiH. Time smo postali treća država u ovoj godini iz koje se ovaj svjetski brend povlači.

Ranije su to uspjele samo diktature koje su krenule u brutalnu agresiju na Ukrajinu – Rusija i Bjelorusija.

McDonald’s je tad odlučio zatvoriti sve svoje objekte u ove dvije zemlje kao znak podrške Ukrajini.

A, iz BiH se povlače zbog lokalnog javlašluka.

Facebook komentari