Njemačka kompanija LIDL i zvanično dolazi u KS

Na samom početku sastanka prisutnima se obratila ambasadorica SR Njemačke u našoj zemlji, Njena ekselencija, Margaret Uebber; dok su, iz Bosne i Hercegovine, sastanku prisustvovali predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Agencije za unaprijeđenje stranih investicija, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Sektora za mala i srednja preduzeća u Ministarstvu privrede i preduzetništva entiteta RS, Vanjskotrgovinske komore, entitetskih privrednih komora, Unije udruženja poslodavaca entiteta RS, predsjednik Udruženja za unaprijeđenje njemačko – bosanskohercegovačkih privrednih odnosa, te ministar privrede KS Adnan Delić.

U ime njemačkih institucija, osim predstavnika ambasade, prisustvovali su i predstavnici Odbora njemačke privrede za JI Evropu, Njemačke razvojne banke (KfW), Njemačkog društva za međunarodnu suradnju (GIZ), Odjeljenja za proširenje EU, JI Evropu i Tursku, Saveznog ministarstva privrede i energije SR Njemačke, Privrednog odjeljenja ambasade SR Njemačke, Udruženja njemačkih industrijskih i trgovinskih komora (DIHK) (tbc), Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore, te Saveznog ministarstva za rad i socijalna pitanja.

Predstavnici navedenih institucija iznijeli su opće podatke o statusu ekonomskih odnosa između SR Njemačke i Bosne i Hercegovine, ali i konkretne probleme sa kojima se susreću kompanije, kao što su problemi privremenih radnih dozvola za radnike bosanskohercegovačkih kompanija koji na prostoru SR Njemačke obavljaju servisne radnje (montaža kuća, namještaja, opreme u industrijskim halama), te o infrastrukturnim projektima i aktuelnim bilateralnim razvojnim projektima.

Ministar Delić je, u ime Vlade KS i Ministarstva privrede, izrazio opredijeljenost za jačanje postojeće privredne saradnje Bosne i Hercegovine i SR Njemačke, ali i unapređenje novih vidova kooperacije, posebno u oblastima IT, auto i farmaceutske industrije, svih vrsta turizma, kao i poljoprivredno-prehrambene i prerađivačke industrije, te energetike.

Ministar Delić upoznao je prisutne s organizacijom Ministarstva privrede, njegovim radom, prirodnim bogatstvima Kantona Sarajevo, podrškom koju Kanton pruža investitorima, kao i sa negativnim efektima pandemije na privredu Kantona. Delić je istakao opredijeljenost Vlade ka reformama i stremljenjem ka efikasnosti Ministarstva privrede, s ciljem poboljšanja privredno – poslovnog ambijenta u Kantonu.

„Intenzivno radimo na Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu koji nam je bitan za nove investicije, kao i na izmjeni i dopuni Zakona o koncesijama koji će olakšati put investiranja stranim investitorima u KS. Ministarstvo privede je nosilac Zakona o poticaju razvoja male privrede, što je posebno bitno za investitore, obzirom da Ministarstvo, u ove svrhe godišnje izdvaja do dva posto vrijednosti godišnjeg budžeta Kantona u prethodnoj godini” naglasio je ministar Delić, dodavši da je u planu restruktuiranje jedne od postojećih kantonalnih institucija, s ciljem poboljšanja poslovnog ambijenta za postojeće, ali i potencijalne investitore; kako domaće, tako i strane.

Ministar Delić iskoristio je priliku ovog sastanka i prisutnima predstavio tri projekta Ministarstva, istakavši posebno IT industriju, kao najbrže rastuću, a samim tim i njenu veliku potrebu za radnom snagom, kao i planove Vlade vezane za izgradnju Biznis inovativnog tehnološkog parka na prostoru općine Centar. Plan poslovne zone, Šip – IT park, podrazumijeva izgradnju dva stambeno-poslovna objekta sa svim pratećim infrastrukturnim rješenjima. Ogroman je značaj budućeg IT parka za privredni razvoj Kantona, ističe Delić, prije svega zbog mogućnosti zapošljavanja više stotina, a u perspektivi i više hiljada visoko stručnih kadrova, ali i njegov snažan naučni i finansijski visoko vrednovan izvozni potencijal.

Kao jedan od važnih projekata, ministar je naveo i privatizaciju hotela Igman.

„Hotel na olimpijskoj planini Igman bio je jedan od najluksuznijih hotela u svijetu, ali nakon rata ovaj hotel je devastiran u potpunosti. Hotel je u vlasništvu KJKP “ZOI’84 OCS” d.o.o. Sarajevo. Opredjeljenje ove Vlade je da taj hotel, sa svom infrastrukturom i zemljištem privatizuje, kako bismo vratili stari sjaj olimpijskoj planini Igman“, rekao je ministar Delić.

Na kraju, ministar je potencijalnim investitorima ukratko predstavio i projekt Edukaciono-sportsko-rekreacione zone Bijambare, koji ima potencijal za realizaciju kroz model javno-privatnog partnerstva, a podrazumijeva opremanje ove zaštićene zone, koja je jedna od najljepših lokacija u oblasti ruralnog turizma, po čemu je Kanton Sarajevo posebno prepoznatljiv u Bosni i Hercegovini.

Bila je ovo prilika i da ministar Delić obavijesti prisutne da njemačka kompanija „LIDL“ i zvanično dolazi u KS. Istakao je da je u proteklom periodu održao više sastanaka sa predstavnicima njemačkog privrednog društva “WE-International Zweite” GmbH, koje je uplatilo početni kapital za osnivanje privrednog društva “LIDL BH” d.o.o., u iznosu od milion dolara, prenose “Vijesti“.

