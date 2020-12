Tešanj do 1. decembra ostvario promet veći od 1,2 milijarde KM

Naveo je to načelnik opštine Tešanj Suad Huskić.

– Zanimljivo je da je to veći promet od Zenice, 2x veći od Kaknja, Vogošće ili Cazina (približno sličan broj stanovnika). To je sedmo mjesto u FBiH. Ispred su samo neke sarajevske općine gdje su velike kompanije (njih 4) i gradovi Tuzla i Mostar. Tešanj je prvi put prestigao čak i Zenicu koja je sjedište Kantona i ima 2x više stanovnika, naveo je načelnik Tešnja.

Ističe kako je ovo važan podatak, koji mora imati veću važnost u raspodjeli javnih prihoda, vraćanju lokalnim zajednicama. – Ova društvo treba više pravednosti, a Tešanj zaslužuje više u raspodjeli poreza, navodi.

-Prvi korak je promjena propisa o oporezivanju dohotka, radi povećanja plata, a drugi korak je promjena kriterija za raspodjelu novca od PDV-a. Ko više radi, mora to i osjetiti, napisao je Huskić u svojoj objavi na Facebooku, prednosi tuzlanski.ba.

