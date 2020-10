Samsung Wind-Free™ klima uređaji – rješenje za sva godišnja doba uz minimalne troškove

Klime odavno nisu uređaji koji se koriste isključivo za rashlađivanje u vrelim ljetnim danima, već posjeduju i dodatne funkcije prečišćavanja vazduha, odstranjivanja vlage, ali i grijanja. Iako su efikasnije od uobičajenih grijnih uređaja, jer toplotu ne proizvode već koriste vanjsku, postoji zabrinutost da, zbog neprekidnog rada, može doći do veće potrošnje električne energije i emisije štetnih gasova.

Imajući to na umu, zaposleni u kompaniji Samsung Electronics kontinuirano se trude da naprave energetski efikasne uređaje koji ne štete okolini, a jedan od njih je i Wind-Free™ klima zasnovana na Digital Inverter Boost tehnologiji.

Manji računi uz novu tehnologiju

Tokom rada, vanjska jedinica konvencionalnih klima uređaja koristi kompresor sa fiksnom brzinom okretanja, koji se često uključuje i isključuje. Takav ciklus rada crpi dosta energije, a stvara i odstupanja u temperaturi. Kako bi korisnicima pomogao da smanje utrošak energije, Samsung je kreirao kompresor zasnovan na Digital Inverter Boost tehnologiji, koji samostalno prilagođava broj obrtaja u minuti i održava upotrebu energije na najefikasnijem nivou.

U poređenju sa konvencionalnim grijnim tijelima, klime sa inverter tehnologijom su energetski efikasnije, zahvaljujući kompresoru koji može da uspori ili ubrza i smanjuje potrošnju struje do 77 posto. Pored toga, kolebanja temperature su manja, a usljed smanjene akumulacije toplote, ne može doći do pregrijavanja prostora, kao što je to slučaj kod radijatora ili akumulacionih peći. Jedan od savjeta za najoptimalniju upotrebu klima uređaja sa inverter kompresorom je da se ne isključuju i da se temperatura podesi između 24 i 25°C.

Nesmetano uživanje u prijatnom povjetarcu

Čest je slučaj da, jednom kada se u prostoriji dostigne željena temperatura, neprekidan dotok hladnog vazduha iz unutrašnje jedinice klima uređaja postane neprijatan. Pri direktnom i čestom izlaganju može doći do isušivanja organa za disanje i negativnog uticaja na zdravlje korisnika, a pogotovo je to slučaj kod djece i osoba sklonih respiratornim tegobama.

Stoga Samsung Wind-Free™ klima uređaji imaju čak 23 hiljade ugrađenih mikro rupica, koje ravnomjerno šire hladan vazduh po prostoriji, pružajući korisnicima užitak prijatnog strujanja vazduha bez direktnog izlaganja hladnoći, kao i 15 posto veći ventilator za brže hlađenje i uštedu energije.

Jedan od savjeta za najoptimalniju upotrebu klima uređaja sa inverter kompresorom je da se ne isključuju i da se temperatura podesi između 24 i 25°C. Također, treba voditi računa o tome da razlika unutrašnje temperature u odnosu na vanjsku ne bude prevelika posebno u ljetnom periodu kada klima uređaj radi u funkciji hlađenja.

Automatsko mijenjanje režima rada

Kako bi računi za struju bili niži, Samsung Wind-Free™ klima uređaji primjenjuju inovativnu tehnologiju senzora pokreta koja detektuje kada korisnici nisu u prostoriji, te shodno tome smanjuje ili povećava jačinu rada.

Koristeći vještačku inteligenciju, pamti prethodna podešavanja, kao što su vrijeme rada, vanjska, zadata i temperatura prostorije, eliminišući potrebu za dodatnim podešavanjima i štedeći vrijeme i energiju. Klimu je moguće koristiti i na daljinu uz SmartThings aplikaciju za pametne telefone, koja korisnicima omogućava da u potpunosti automatizuju sistem klimatizacije u domu.

