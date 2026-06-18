Hoće li AI zamijeniti ljude? Bezos kaže da će problem biti sasvim drugačiji

Bezos je predstavio optimističnu viziju o tome kako će nova tehnologija pomoći čovječanstvu.

On je na tehnološkoj konferenciji “Viva tek” u Parizu govorio o projektima, uključujući njegov svemirski poduhvat “Blu oridžin” i novi startap “Prometej”, koji ima za cilj da ubrza fizičku proizvodnju korištenjem vještačke inteligencije.

Zašto Bezos vjeruje da AI neće zamijeniti ljude?

“Znam da mnogi veoma brinu, uključujući mnoge pametne ljude, da će vještačka tehnologija učiniti ljude suvišnim. Apsolutno se ne slažem sa ovom tačkom gledišta. Mislim da će, u stvari, ona stvoriti nedostatak radne snage”, rekao je Bezos.

Strahovi od otpuštanja i dalje prisutni

Kompanije širom svijeta otpuštaju hiljade ljudi nakon velikog ulaganja u vještačku inteligenciju, pri čemu mnoge, prvenstveno tehnološke firme, ukazuju na veću efikasnost zahvaljujući brzom usvajanju ove tehnologije.

Poslodavci sa sjedištem u SAD uručili su 97.006 otkaza u maju, a vještačka inteligencija je povezana sa 40 odsto otpuštanja, prema izvještaju globalne kompanije za zapošljavanje CGC.

Polovina Amerikanaca strahuje da bi širenje vještačke inteligencije moglo da dovede do gubitka radnog mjesta, bilo da je riječ lično o njima ili nekome u njihovom domaćinstvu, pokazala je anketa Rojtersa i Ipsosa ovog mjeseca, prenosi Srna.

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