Narudžba za više od 300 motora za tenkove: Najveći posao ROLLS ROYCE-a u posljednjih nekoliko decenija

Za njemački Rolls-Royce, u vlasništvu britanske holding kompanije, ovo je najveći posao u desetljećima.
MTU motori bit će ugrađeni u tenkove Leopard 2. Tenkovi će biti za Bundeswehr, a bit će isporučeni i u Švedsku, Litvu, Nizozemsku i Češku.
Isporuka treba da počne već naredne godine.
Narudžba nije samo jedna od najvećih te vrste u posljednjih nekoliko desetljeća, već i odražava sigurnosnu i političku situaciju, rekao je izvršni direktor Rolls-Royce Power Systemsa Jörg Strathmann.
„Nedavno smo značajno proširili svoje kapacitete i nastavit ćemo ih širiti“, rekao je Stratman.
Ovo je novo njemačko oružje: “Najbolje do sada”
Leopard 2 se smatra jednim od najboljih borbenih vozila na svijetu. MTU motor odgovara svim modelima tenkova Leopard.
Prije samo nekoliko tjedana, njemačko-francuski koncern za naoružanje KNDS predstavio je novi model.
Leopard 2A8 je, između ostalog, opremljen zaštitnim sustavom izraelskog proizvođača Rafael, koji je dizajniran za uništavanje dolaznih projektila i dronova.
Prema KNDS-u, trenutno se u oružanim snagama 23 zemlje još uvijek koristi 3300 vozila iz ranijih isporuka tijekom proteklih desetljeća.
Vojni sektor tvrtke Rolls-Royce Power Systems služi, između ostalog, vojskama Njemačke, NATO-a i savezničkih zemalja.
Tvrtka je prošle godine ostvarila prihod veći od pet milijardi eura.