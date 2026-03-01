Cijene nafte mogle bi snažno porasti već u ponedjeljak

Obim poremećaja vjerovatno će biti određen trajanjem sukoba s Iranom, ali za sada su već i sama prijetnja i neizvjesnost dovoljne da ozbiljno utiču na tokove iz regije koja čini 20 posto globalnih zaliha nafte.

Referentne cijene sirove nafte Brent porasle su posljednjih sedmica na oko 70 dolara po barelu, što je njihov najviši nivo od augusta 2025. godine.

Za sada nema potvrđene štete na naftnoj i gasnoj infrastrukturi usljed iranskih uzvratnih udara.

Rat baca tržište nafte u najveću krizu u posljednjih nekoliko decenija.

Međutim, izostanak fizičke štete možda i nije od presudnog značaja.

Rizik da bi tankeri mogli ostati zaglavljeni unutar Zaljeva, sjeverno od Hormuškog moreuza, ili da bi plovila mogla biti meta napada, već je dovoljan da proizvođače, trgovce i brodare natjera da preispitaju kretanje nafte i LNG‑a.

Razmjeri američkih i izraelskih udara, kao i retorika Donalda Trumpa, ukazuju na to da se Washington priprema za dugotrajniju vojnu kampanju.

Ali čak i bez najgoreg mogućeg scenarija, sukob je već na putu da poremeti ključne energetske isporuke s Bliskog istoka na načine koji nisu viđeni decenijama, javlja Reuters.

