Na sjevernom djelu autoceste u izgradnji 50 kilometara: Do kraja godine u upotrebi dio od petlje Usora do petlje Medakovo

Na sjeveru Bosne i Hercegovine trenutno se izvode najintenzivniji infrastrukturni radovi u zemlji, a riječ je o izgradnji 50 kilometara autoceste na Koridoru 5C. Ovaj projekt obuhvata ključne dionice od Zenice prema Žepču i Doboju, čime se značajno unapređuje saobraćajna povezanost regije.

Brojni objekti

Kako su naveli iz JP „Autoceste FBiH“, radovi su u toku na nekoliko ključnih dionica, od sjevera prema jugu. To su Putnikovo Brdo – Medakovo, Medakovo – Ozimice, Poprikuše – Nemila, Nemila – Vranduk i Vranduk – Ponirak. Kada je riječ o dionici Putnikovo Brdo – Medakovo, koja se proteže u dužini od 8,5 kilometara, prema riječima Edina Dedovića, šefa projekta, osim trase, u toku je izgradnja velikog broja inžinjerskih i hidrotehničkih objekata. Paralelno se, kazao je, izvode i radovi na regulaciji rijeka Usore i Tešanjke, a u planu je i rekonstrukcija lokalne ceste prema Tešnju, kao i gradnja vodovoda Bukva – Tešanjka.

Od značajnijih radova koji se trenutno izvode, to su, naveo je, oni na mostovima Tešanjka 1 i Tešanjka 2.

– Na mostu Tešanjka 1 na desnom objektu preostala su dva raspona, a na lijevom tri, a kada je riječ o mostu Tešanjka 2, desni objekt je završen, dok je preostalo završiti pet raspona na lijevom objektu. Također se izvode radovi na tunelu Hrastik, odnosno na ulaznom i izlaznom portalu, dok je unutarnja obloga završena. Na pojedinim potezima dionice završen je i drugi sloj asfalta, dok se planira gradnja naplatnog mjesta Doboj jug te bočnog naplatnog mjesta Medakovo s pratećim objektima – rekao je Dedović.

Građevinski radovi

Planirano je da se do kraja godine u upotrebu pusti potez od petlje Usora do petlje Medakovo. Među dionicama koje se grade na sjeveru BiH, Vranduk – Ponirak, u dužini od 5,1 kilometra se smatra najzahtjevnijom s geološkog aspekta. Uz otvorenu trasu na toj dionici je devet objekata – dva mosta, pet vijadukata, jedan tunel te jedan cut-cover.

Na većini objekata je završen značajan dio građevinskih radova. Također, dionica Medakovo – Ozimice ukupne dužine 22 kilometra je najveći projekt koji je do sada JP „Autoceste Federacije BiH“ proveo. Plan je ovu dionicu pustiti u upotrebu do kraja trećeg tromjesečja 2026. godine. Na dionici Poprikuše – Nemila u toku su završni radovi, a u promet bi trebala biti puštena u oktobru ove godine.

Južni krak

Na južnom kraku autoceste Koridora 5C otvoreno je gradilište poddionice tunel Kvanj – Buna u dužini od 5,25 kilometara. U toku su radovi na projektiranju, kao i pripremni. U toku je izrada glavnog projekta, a na vijaduktu Rotimski Potok se radi pristupni put, temelji stubova i upornjaka, te drugi radovi.

