Svi griješe s klimom u autu: Ovaj trik hladi vozilo za samo 10 sekundi

Kada je vozilo satima na suncu, unutrašnjost se pretvara u “pećnicu”, a najtopliji zrak ostaje zarobljen u kabini. Uključivanje klime odmah i zatvaranje svih prozora samo usporava proces hlađenja.

Zato se preporučuje jednostavan trik sa vratima: otvoriti vozačka vrata, a zatim nekoliko puta uzastopno otvoriti i zatvoriti suvozačka vrata. Na taj način se vrući zrak brzo izbacuje iz vozila, dok svježiji spolja ulazi u kabinu.

Nakon toga se može upaliti motor i klima uređaj, uz otvorene prozore prvih nekoliko desetina sekundi vožnje. Tek kada zrak postane primjetno hladniji, preporučuje se uključivanje recirkulacije.

Dodatno, kratka vožnja sa spuštenim prozorima može ubrzati izmjenu zraka i dodatno rashladiti vozilo prije nego što klima preuzme glavni posao.

Stručnjaci upozoravaju i na osnovne greške, poput ostavljanja zapaljivih predmeta u automobilu ili izlaganja vozila direktnom suncu bez zaštite, što dodatno pogoršava zagrijavanje unutrašnjosti, prenosi Novi.

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