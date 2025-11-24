ChatGPT uvodi opciju koja će se svidjeti mnogim korisnicima

Novi sistem omogućava da u jednom četu učestvuje do 20 ljudi, bilo sa postojećim ChatGPT nalozima ili novim nalozima kreiranim preko pozivnog linka. Učesnici mogu zajednički da daju upite ChatGPT-u, reaguju na poruke drugih, ali funkcije namjerno ostaju ograničene.

OpenAI navodi da se sadržaj grupnih četova ne čuva u memoriji ChatGPT-a, a svakog učesnika može ukloniti bilo ko u grupi – osim samog kreatora.

Kompanija je u aprilu navodno radila na sopstvenoj verziji tekstualnog društvenog feeda, svojevrsnom konkurentu platformi X, ali taj projekat još nije realizovan.

Ipak, OpenAI se sve više približava društvenim funkcijama i kroz druge proizvode,pišu Vijesti

Primjer je aplikacija Sora, lansirana u septembru, koja direktno konkuriše TikToku po formi i načinu pasivne zabave.

Grupni četovi u ChatGPT-u nisu zamjena za aplikacije poput Messengera, ali nude iskustvo grupne komunikacije sa vještačkom inteligencijom koje je bliže onome što Meta testira na Instagramu – samo sa chatbotom koji je prosječnom korisniku draži, prenosi “PCpress”.

