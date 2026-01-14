Koji je auto broj jedan u svakoj evropskoj zemlji!?

Evo pregleda najprodavanijih automobila u Evropi.

U Francuskoj je to Renault Clio koji je u dugotrajnom dvoboju s Peugeotom. Clio je to postigao 23 puta od svog lansiranja 1992. godine.

U Italiji je Fiat Panda vječni bestseler, te predvodi popis. Više od dvije trećine prodaje marke u njezinoj matičnoj zemlji otpada na ovaj pristupačni osnovni model.

Nizozemci kupuju prvenstveno električne automobile. Tesla Model Y je prošle godine imala koristi od toga.

U Austriji s nedavno činilo kao da će se Škoda Octavia etablirati kao dugoročni bestseler. Međutim, prošle godine VW Golf je još jednom pretekao svog korporativnog brata i prvi put u pet godina osigurao prvo mjesto.

Dok su mali modeli automobila na vrhu lista u mnogim dijelovima Evrope, Poljaci kupuju automobile veće klase. Najpopularniji model u posljednje vrijeme je Toyota Corolla.

Mali automobili su popularni u južnoj Europi. Renault Clio je najčešće kupljeni model u Portugalu.

Od propasti Saaba, Volvo dominira Švedskim tržištem. Prošle godine sa svojim modelom SUV-a srednje veličine, XC60.

Švicarska ima jedno od najfragmentiranijih tržišta novih automobila na svijetu. Prošle godine VW Tiguan je tijesno preuzeo vodstvo, a ukupni tržišni udio od oko 2 posto bio je dovoljan.

Mali i po mogućnosti jeftin je pravi izbor za Špance. Najprodavaniji model 2025. godine bio je Dacia Sandero, a odmah iza njega od svoje sestrinske tvrtke Renault Clio.

Ono što je Golf za Njemačku, to je Škoda Octavia za Češku. Ne samo zbog usko povezane tehnologije, već i zbog dugoročnog uspjeha. U 16 od 17 godina, kompaktni automobil bio je na prvom mjestu,pišu Vijesti

Među brojnim proizvođačima automobila koji proizvode u Mađarskoj, Suzuki najbolje zadovoljava nacionalne potrebe. Model broj jedan je crossover S-Cross, a slijedi ga slično pozicionirana Vitara.

Ford je tradicionalno jak u Ujedinjenom Kraljevstvu i ostao je takav čak i nakon pojednostavljenja svoje ponude modela. Bez Focusa i Fieste, crossover Puma sada preuzima vodstvo.

