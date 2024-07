Ovaj trik tjera ‘dosadne muhe’ iz kuće

Ako se borite s njima, vjerujemo da vam je jako teško. Zato donosimo “recept” kako ih otjerati iz svog doma zauvijek.

Jedna namirnica koju vjerovatno svakodnevno koristite u domaćinstvu, trajno je rješenje protiv ovih dosadnih insekata. Riječ je o – limunu.

Sve što trebate učiniti je prerezati tri do četiri limuna na pola i posložiti ih na rešetke rerne te ostaviti da odstoje preko noći.

Vrata rerne moraju biti otvorena. Sljedeće jutro zatvorite rernu i uključite je na nižu temperaturu nekoliko minuta. Zatim pustite da se potpuno ohladi, a limune bacite u smeće.

I to je to. Nakon što ste to učinili, slobodno recite veliko zbogom muhama, prenosi Jutarnji.

