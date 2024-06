OVA NAVIKA je uobičajena kod mnogih, a može izazvati NAGLO GOJENJE, iako nikada ne biste pomislili da ima ikakve veze sa kilogramima

Skidanje suvišnih kilograma može biti vrlo izazovno, pogotovo ako broj na vagi samo raste bez obzira na to što se zdravo hranimo ili redovno vežbamo. Kako za portal Eat This navode stručnjaci, postoji jedna uobičajena navika koja uzrokuje naglo debljanje.Kako upozoravaju, naši omiljeni mirisni losioni za telo, proizvodi za negu kose, pa čak i sredstva za čišćenje s mirisima mogu sadržavati takozvane ftalate, odnosno hemikalije koje remete naše hormone te tako podstiču pojačani apetit i prejedanje, a potencijalno dovode do pretilosti.Kako navode stručnjaci, ove hemikalije nazivaju se i obesogenima. Kada se čini da se naša telesna težina iznenada povećala, često je za to krivo preopterećenje toksinima.

Dobra vest je da nam većina proizvoda koji sadrže mirise, a možda i nijedan, zapravo ne treba, pa umesto njih možemo kupiti proizvode bez mirisa,piše Srbijadanas

