Ljubavni horoskop za ljeto 2024: Retrogradna Venera utiče na sve Zodijake, Raka čeka emocionalno iscjeljenje, a Vagu sudbinska veza

Baš tokom ovog godišnjeg doba nerijetko dolazi do novih poznanstava, strastvenih odnosa i promjena u privatnom životu.

Astrolozi ističu da će ljeto 2024. godine proći u znaku retrogradne Venere, koja će pojačati osjećanja svakog horoskopskog znaka.

Saznajte šta vam je zapisano u zvijezdama po pitanju srca u narednom periodu.

Ovan

Ovnovi, tokom leta 2024. doživećete značajne promene u vašem životu, posebno u odnosima sa drugima.

Naći ćete se u centru pažnje i moraćete da preispitate svoje prioritete u vezi.

Trebali biste da se fokusirate na introspekciju i interakciju sa samim sobom.

U romantičnoj vezi važno je da pronađete ravnotežu između lične slobode i obaveza prema partneru.

Osigurajte da ste i vi i vaš partner sposobni da zadržite sopstvenu individualnost.

Bik

Bikovi, vaš ljubavni život će doživeti pravo osveženje kada Venera bude ušla u Devicu, 4. avgusta.

Ovo leto će biti prepuno romantičnih prilika, ali vaše odluke će i dalje biti zasnovane na logici.

Bićete u prilici da privučete inteligentnu osobu, koja deli vaša interesovanja i hobije.

Ukoliko već uživate u romantičnoj vezi sa partnerom, dodatno će vas zbližiti zajednički pogled na stvari i nova iskustva.

Nemojte oklevati da pokažete svoja prava osećanja, čak i ako ste navikli da budete rezervisani.

Vreme je za otvoreno i iskreno izražavanje ljubavi ovog leta.

Blizanci

Blizanci, vas će tokom ovog leta pratiti popularnost i sreća, a pritom će vam se otvoriti i brojne mogućnosti za društvenu interakciju.

Sledi period lakih i spontanih romantičnih avantura.

Svoju srodnu dušu ćete najverovatnije pronaći među prijateljima ili poznanicima, koji dele vaše stavove.

Vaša inteligencija i slobodan duh će privlačiti ljude oko vas poput magneta.

Rak

Rakovi, leto pred nama obećava da će biti prepuno emotivnih događaja.

Pun Mesec u Jarcu će uticati na vaše odnose 22. juna i 21. jula.

Ovi datumi predstavljaće periode duboke intimnosti i stabilnosti između vas i vašeg partnera.

Stabilnost, praktičnost i sigurnost, biće vaš jezik ljubavi.

Težićete dubljoj povezanosti, koja će se manifestovati kroz praktične radnje i kvalitetno provedeno vreme.

Lav

Lavovi, očekuje vas vrelo leto, pubo strastvenih uzbuđenja.

Romantična Venera ulazi u vaš znak 11. jula, a tu će ostati do 4. avgusta.

Baš u tom periodu, vaš ljubavni život dostići će vrhunac.

Znajte da zaljubljivanje neće proći neopaženo – vaše namere i namere potencijalnih partnera biće više nego jasne.

Ova činjenica i neobuzdani entuzijazam koji će vas preplaviti, učiniće da doživite romantično iskustvo, koje ćete pamtiti do kraja života.

Djevica

Djevice, ovo ljeto će biti ispunjeno ljubavnim odnosima, zasnovanim na principu zajedničke perspektive prema svetu.

Kako detaljnije upoznajete o čemu izabranik vašeg srca razmišlja, sve više ćete se zaljubljivati u tu osobu.

Međutim, pokušajte da ne razmišljate previše o svojim emocijama.

Ne odbacujte osećanja, u pokušaju da kontrolišete sve oko sebe.

Manite se perfekcionizma i pustite da se veza razvija sama od sebe, na prirodan način.

Vaga

Vage, dobro je da znate da će ovog leta Univerzum raditi u vašu korist.

Umesto da se odlučite za otpočinjanje površnih veza, opredelite se za duboku intimnost.

Nemojte da gubite vreme na interakciju sa ljudima koji vas ograničavaju na bilo koji način.

Čitanje opuštajućih romana daće vam snagu i energiju i oslobodiće vas muka svakodnevnog života.

Sudbina će vam pomoći da upoznate zaista posebnu osobu.

Uronite svim svoijim bićem u romantične događaje, koji će vam zauvek promeniti život.

Škorpija

Škorpije, na vaš romantični sektor uticaće Saturn, planeta zrelosti, koji će se ovog leta kretati retrogradno.

Ukazaće vam se prilika da se iskupite za prošle neuspehe i ponovo se romantično povežete sa svojim bivšim partnerom.

Takođe, moguće je da ćete započeti romantičnu vezu sa osobom koja se veoma razlikuje od vaših uobičajenih preferencija.

Moći ćete da sagledate ljubav iz drugog ugla, razbijete obrasce iz prošlosti i donesete zrele odluke.

Strijelac

Strijelčevi, Jupiter u Blizancima daće energiju vašem sektoru romantičnih odnosa, donoseći sreću i filozofski pristup.

Planirajte uzbudljivo putovanje sa partnerom – istraživanje novih mesta i pristupa u potpunosti će revitalizovati vaš ljubavni život.

Nemojte se plašiti da kročite na neistraženu teritoriju.

Život je prekratak da biste sebe ograničavali.

Jarac

Jarčevi, tokom ovog leta vaš znak će imati dva puna Meseca. Oni vas pozivaju da uravnotežite svoje lične potrebe i međuljudske odnose.

Leto će biti prepuno emotivnih spoznaja, ali na kraju ćete pronaći balans između posvećenosti sopstvenom životnom putu i ​​izgradnje srećne romantične veze.

Kada budete spremni za zrele i ozbiljne interakcije, Univerzum će vas spojiti sa iskrenom i motivisanom osobom.

Vodolija

Vodolije, možete da očekujete obilje ljubavi i obožavatelja – baš ono za čim tragate, traži i vas.

Ljubav će biti obostrana, romantični odnosi će se razvijati u željenom smeru, a vi ćete pritom osećati lakoću i fluidnost.

Leto će biti prepuno razigranosti, kreativnosti i zabavnih avantura.

Zahvaljujući ovakvom spletu okolnosti i posebnoj osobi koja je pored vas, vaše unutrašnje dete će se ponovo osećati bezbrižno.

Ribe

Ribe, Saturn će biti retrogradan u vašem znaku ovog leta, počev od 29. juna.

Takva kosmička konstalacija će vas naterati da se sa pojačanom svešću odnosite prema pitanjima srca.

Razmislite šta vam je zaista potrebno u ovoj životnoj fazi – ne trebaju vam prolazne veze.

Analizirajte kakve ste odnose imali u prošlosti i oslobodite se zastarelih navika i ideja o ljubavi.

