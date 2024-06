Česmovača nije dobra za biljke: Evo čime smijete, a čime nemojte nipošto zalivati cvijeće

Zato je važnu kakvom ih tečnošću zalivamo, piše krstarica.

U posljednje vrijeme sa svih strana stižu savjeti čime treba da zalivate biljke da bi bile bujne i zdrave. Iako je voda najbolje piće bez premca za čovjeka, kućne biljke nisu ljubitelji svježe tekuće vode sa česme, a nekoliko tečnosti treba izbegavati po svaku cijenu. Voda jeste voda, ali ne bilo kakve. Zato bi trebalo da nađemo druge izvore koji će poslužiti za zalivanje naših biljaka, a to nije samo voda sa česme. Neke tečnosti su bolje od takozvane česmovače, a neke su pak lošije od nje. „Najbolji izbor za zalivanje biljaka jeste odstajala voda“, rekao je nedavno za RTS Dejan Dragičević, čuveni baštovan i poznavalac prilika u gajenju biljaka. Takođe, otkrio je da bi za dobar rast i razvoj biljaka bilo dobro dodavati prihranu svaki put kada biljku zalivate, s tim što je važno jednom mjesečno zaliti je bez prihrane kako bi se višak hemikalija isprao iz zemlje, no za to je potrebno zasaditi biljku u saksiju adekvatne veličine i sa dobrom drenažom.

Čime sve treba da zalivate biljke:

– Kišnica je fantastična kao voda za zalivanje jer je meka i sadrži nizak nivo soli, samo treba da pronađete način da je sakupljate i čuvate.

– Odstajala česmovača obogaćena prihranom.

– Voda u kojoj kuhate povrće često je bogata vitaminima i mineralima koji mogu pomoći biljkama. Vodite računa da u vodi kojom zalivate nema soli, šećera, ulja ili skroba, te da je iskoriste čim se ohladi kako biste sprečili razvoj bakterija.

– Kada mijenjate vodu u akvarijumu, tu tečnost možete koristiti za zalivanje biljaka zato što je bogata korisnim mineralima. Ne koristite vodu iz akvarijuma koja ima soli.

– Svaki izvor vode kao što su ribnjak, jezero, jezero za navodnjavanje ili potok pravi je izbor za biljke, ako nisu zagađeni – ukoliko u njima ima biljaka i životinja, dobra za zalivanje.

Čime nikako ne smete da zalivate biljke

– Ostaci kafe sadrže određenu dozu kiselosti, što ih čini nepoželjnim za biljke, naročito ako sadrže mleko ili šećer.

– Kisela voda je loša za biljke, jer previše ugljen-dioksida koji se nalazi u njoj formira vrstu ugljene kiseline.

– Mlijeko sadrži šećer, proteine i masti, pa je veoma je loš izbor za zalivanje biljaka.

– Tečnosti koje sadrže vještačke zaslađivače ne bi trebalo koristiti. U to spadaju gazirani, negazirani sokovi i sva energetska pića. Osim puno šećera, mogu sadržati i dosta kiselina koje škode biljkama.

– Voda iz bazena za kupanje sadrži hlor koji je veoma jak i koji se koristi za uništavanje gljivica i bakterija u bazenu.

– Morska voda sadrži veliku količinu soli što je čini lošim izborom za vaše biljke.

