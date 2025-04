Al’ ga je spalio, al’ ga je opravio: Svetlana Cenić u svom stilu prokomentarisala ekonomsku situaciju u Republici Srpskoj

Kako smo uspjeli da dozvolimo da javna percepcija bude takva kakva jeste, pored svih rezultata koje imamo?

Upitao je ovo, na tematskoj sjednici Vlade, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, iznenađen i uvrijeđen, jer se, kako kaže, u javnosti tako malo zna o svemu što je ova vlast postigla.

Vrlo brzo je Dodik pronašao i uzrok pogrešne percepcije. I ne, nije samo do “raznih mešetara”, kako, između ostalih, voli da nazove i pojedine medije, nego i do samih stručnjaka za medije, koje su, kako je rekao, iz različitih struktura zapošljavali u Vladi Srpske.

– Moramo se boriti da prikažemo pozitivne rezultate koje je Srpska ostvarila! Završili smo prošlu godinu sa 0,4 odsto budžetskog deficita i sa 34 odsto ukupnog duga. Amerika ima 6 odsto budžetski deficit i 120 odsto zaduženja – ovim je, između ostalog, Dodik prezentovao ono što portparoli nisu.

O pozitivnim rezultatima, koje je RS ostvarila, rado je, na pomenutoj sjednici, govorio i predsjednik Vlade Srpske Radovan Višković, pa se, usput, dotakao i situacije u javnim preduzećima.

Kaže, nije dobro, ali jeste bolje. Radna temperatura, podvukao je, mora da se podigne na najviši nivo. Ovaj put, samo je “drugarski” upozorio direktore.

– Nešto što ste ranije radili 30 i više dana, sada treba da bude svedeno u sedam dana. Svi oni, koji ne mogu da se prilagode, bilo bi korektno da ne smetaju – rekao je Višković.

Sve ovo, bilo je i te kako inspirativno za ekonomistkinju Svetlanu Cenić, koja je za Srpskainfo rekla da više ne umije, u potpuno ozbiljnom i argumentovanom tonu, da razgovara na temu Vlade Republike Srpske i njenih ekonomskih poteza.

– Situacija u javnim preduzećima uopšte nije bolja, osim ako oni to šminkaju, pišu, dopisuju. Svjedoci smo zaduženja, pa hoće li Ugljevik raditi, neće raditi, hoće li Šume u još veći minus…, a ovo što Višković kaže da će se umjesto 30, raditi sedam dana, najbolje k’o Đenka, toliku temperaturu da podignu! Oni meni svi djeluju kao Đenka, pa samo čekamo još da kažu „al’ ga je spalio, al’ ga je opravio“ – kaže Cenićeva, poredeći ekonomsku situaciju u Republici Srpskoj sa scenom iz domaćeg filma “Maratonci trče počasni krug“.

Osvrnula se i na izjavu predsjednika Srpske u kojoj kritikuje stručnjake za medije. Kaže, ne kritikuje on njih zato što ne znaju da predstave situaciju, nego što ne znaju da maštaju i fino izmaštaju.

– On se sjeća, kad je on imao mentora američkog, pa kad mu je ovaj objašnjavao kako se to šminka, crta, kako kažeš nešto, divota. Ja pretpostavljam da je na to mislio, on je izučio tu školu i znaće da im da neke lekcije i poduke – zaključila je Cenićeva u svom stilu.

