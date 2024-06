Šta nikad ne smijete da bacate u WC šolju

Vlažne maramice

Umjesto klasičnih, u šolju idu ipak samo one koje su za to namenjene. One obične neće se raspasti i zato mogu začepiti cevi.

Papirni ubrusi

Papirni ubrusi koje često koristimo u kuhinji deblji su i slabije se raspadaju od toaletnog papira, što ih čini lošim za odvodne sisteme.

Ulošci i tamponi

Ovi proizvodi su dizajnirani da upijaju tečnost i ne raspadaju se tako lako, što može dovesti do velikih problema u cijevima i sistemima za obradu otpadnih voda.

Pamučni štapići i loptice

Pamučni proizvodi se ne raspadaju i mogu da se uhvate u cijevima, prouzrokujući blokade. To može dovesti do zapušenja odvoda, što na kraju može dovesti do nezaobilaznih skupih popravki.

Vate i zavoji

Kao ni pamučni štapići, ovi materijali se ne raspadaju i mogu izazvati začepljenja.

Kondomi

Kondomi su napravljeni od materijala koji se ne razgrađuje lako, te mogu izazvati probleme u odvodnom sistemu.

Lijekovi

Bacanje lijekova u WC može kontaminirati vodene sisteme, što može imati štetan efekat na okolinu i ekologiju.

Ulje i masnoće

Ulje i masnoće iz tiganja i šerpi mogu se stvrdnuti i začepiti cijevi, a takođe mogu napraviti probleme u sistemima za pročišćavanje otpadnih voda.

Cigarete

Cigarete sadrže štetne hemikalije koje mogu kontaminirati vodu.

Busen dlaka

Kosa se može skupiti i stvoriti velike čepove u cevima. Čišćenje četke često je svakodnevica, ali bolje je dlake baciti u kantu za smeće.

Bacanje ovih predmeta u WC šolju može izazvati začepljenja, skupe popravke i štetu okolini. Uvijek je bolje koristiti odgovarajući način odlaganja otpada, kako ne bismo na kraju morali popravljati slučajno nastalu štetu, prenosi Super žena.

