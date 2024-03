Muškarcima su ludo privlačne žene s ovakvim osobinama

Umjesto da se toliko fokusirate na to kako natjerati muškarca da se zaljubi u vas, radije se usredotočite na pronalaženje iskrenog odgovora na pitanje – što za mene znači sreća? Iskoristite vrijeme između dvije veze da same sebe bolje upoznate, istražite što vam se sviđa, a što ne, što volite, a što vas iscrpljuje… Važno je svoju sreću staviti na prvo mjesto i ojačati samopouzdanje. Jednom kad se počnete tako doživljavati, privući ćete u svoj život određeni tip muškarca koji vas doista može usrećiti, jer ćete mu se svidjeti upravo onakva kakva jeste.

Ove stvari kod žena su muškarcima jako privlačne:

1. Ne kritiziraju same sebe

One se ne uspoređuju s drugima, jer znaju da to nikad ne završi dobro. Stoga, prestanite se kritizirati i umjesto toga počnite same sebi davati komplimente. Svaki dan napišite tri dobre stvari o sebi. Tako se gradi samopouzdanje, a mnoge muškarce privlače samouvjerene žene.

2. Prihvaćaju svoju slobodu

One znaju uživati u životu bez partnera i na svoju slobodu ne gledaju kao na manu. Postoje mnoga iskustva u životu koja vjerojatno ne biste doživjele da ste ranije ušle u brak. Ako postoji odmor na koji želite ići, onda idite. Planirajte zabavu i pozovite sve svoje neoženjene prijatelje. Tko zna? Možda usput upoznate nekog posebnog.

3. Dopuštaju si pogreške

Kada izlazite, želite da stvari idu savršeno. No u stvarnosti savršeni scenarij na spojevima ne postoji. Važno je prihvatiti realističniji tijek upoznavanja, koji uključuje i razne pogreške. Kada priznate svoje pogreške ili razgovarate o njima, činite da se partner osjeća ugodnije u vašem društvu – ne osjeća onaj pritisak da sve mora biti savršeno.

4. Pozitivne su

Nitko ne voli negativne ljude u svojoj blizini. Negativni ljudi privlače negativne ljude, a vi u svoj život želite privući ljude koji su sretni i pozitivni, a to počinje time da se i vi tako osjećate. Vaša će sreća privući muškarca koji želi biti stalno u blizini vašeg vedrog i pozitivnog stava.

5. Rade stvari same

Mnogi samci se boje raditi neke stvari sami, čak i one jednostavne poput odlaska u šetnju u šumu ili kratkog putovanja, jer su zabrinuti što će drugi misliti. Međutim, većinu vremena ljudi ne primjećuju da je netko sam ili nije. Zato, neka to bude avantura. Pitajte se: ‘Gdje želim ići?’, i odite tamo sami. Razgovarajte sa strancima i uživajte u danu.

6. Izbjegavaju nezdrave veze

Loša veza gora je od nikakve veze. Ipak, nažalost, mnogi parovi uništavaju svoje živote ostajući u nezdravim vezama. Možda su se udali mladi ili vjenčali prije nego što su bili spremni za takvu vrstu obveze. Ljudi se u takvim vezama mogu osjećati vrlo usamljeno.

7. Njeguju odnose

Romantične ljubavi mogu doći i proći, zbog čega je važno njegovati odnose s obitelji i prijateljima. Zato ih češće pozovite na večeru ili provjerite žele li možda ići s vama na koncert, putovanje… Bez obzira koliko vremena provodite s njima, neka to bude kvalitetno utrošeno vrijeme, a vaša pažnja usmjerena prema njima.

8. Znaju pokazivati osjećati

Lako je zadržati emocije duboko zakopane u sebi, ali ljudi koji to čine s vremenom oko sebe izgrade zid i nisu sretni. Ako ne govorite o svojim osjećajima, lako možete ostati zaglavljeni u samoći, jer će vas to sabotirati u izgradnji istinske veze s muškarcima koje upoznajete. Ako ste tužni, ljuti ili razočarani, pokažite to, ali nemojte povrijediti nikoga drugog. I svakako izrazite svoje osjećaje sreće. Kada zračite svijetlom i pozitivnom energijom, privlačite više ljudi u svoj život.

9. Ne zamaraju se prošlošću

Nikada nećete uživati u sadašnjosti ako ne otpustite prošlost. Da, griješili ste, ali griješili su i svi ostali, imajte to na umu. Vrijeme je da počnete tražiti nova iskustva i avanture. Kad otpustite prošlost, oslobađate se tereta koji bi vas mogao spriječiti da započnete novu vezu.

10. Provode vrijeme upoznavajući sebe

Budite samosvjesne i iskoristite ovo vrijeme samoće da shvatite što doista želite u životu. Zapitajte se koji su vaši snovi? Što vam je uzrokovalo padove kroz život? O kojim stvarima brinete? Planirate li uvijek sve i pomaže li vam to da imate kontrolu nad situacijom? Ako je to slučaj, poradite na tome zašto imate takve sklonosti. Zapitajte se jeste li to naučili kao dijete? Bez obzira na razloge, pokušajte shvatiti zašto radite stvari koje radite i kako ih možete promijeniti da biste bili bolja osoba. prenosi 24sata

11. Žive svoje živote u ravnoteži

Imajte na umu to da, kad se bolje brinete o sebi, lakše ćete postaviti granice drugima. Možda ste griješile u prošlim vezama kad se rekle ‘da’, a mislile ste ‘ne’. Mnogo je manja vjerojatnost da će vam se događati takve stvari ako osjećate da imate ravnotežu u svom životu. Usput ćete se osjećati sigurnije u sebe, a to je privlačno, prenosi Your Tango.

