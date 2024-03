DA LI STE ČULI ZA VUIKU HOROSKOP: Nastao je u mističnim predjelima Tibeta i čudesno pogađa sudbinu!

U astrologiji, koja je razvijena u planinama Tibeta, postoji mistični Vuiku astrologija koja je najmanje poznata na zapadu. Za razliku od ostaloh astrologija ovaj horoskop ima samo 4 znaka: pauk, mrav, škorpion i kornjača. Simbolika nije slučajna jer su ove životinje smatrane bogovima.

Poreklo ovog horoskopa staro je 1.000 godina pre Hrista a njegovo stvaranje se pripisuje mističnoj grupi ljudi poznatih kao Akoliti koji su proučavali predviđanje budućnosti.

Prilikom proricanja Akoliti naglašavaju duhovnu slobodu koju imaju sva ljudska bića i da su sami tvorci svoje sudbine. Ovo je izvedeno iz zakona karme koji kažu da je svako ima život kao rezultat sopstvenih dela.

Srećna republika vam otkriva tajne Vaiku horoskopa pa proverite koji ste znak i koliko su njihova predviđanja tačna.

Pauk (1. januara do 31. marta)

Znak Pauk vlada periodom od početka godine tačnije od 1. januara do 31. marta. Smatra se da su osobe rođene u ovom periodu godine veoma srećna, nemaju većih problema sa zdravljem i ostaju vitalni do pozne starosti. Ali, u segmentu ljubavi ih prate brojni problemi i sreću u partnerskim odnosima doživeće tek u poznim godinama. Po prirodi su sumnjičavi, ali lako troše novac i vole zabavu.

Mrav (1. aprila do 30. juna)

Mrav vlada periodom od 1. aprila do 30. juna. Osobe rođene u ovom razdoblju su marljive i istrajne, ne postoji posao koji oni nisu sposobni da obave. Kad je u pitanje zdravlje treba da povedu računa o krvnom pritisku i imunitetu. Iako teško zarađuju novac lako i brzo ga troše, pa je savet da budu oprezni kad je u pitanju trošenje para. U ljubavi su vrlo emotivni i romantični, ali imaju sreću kad je u pitanju izbor partnera.

Škorpija (1. jula do 30. septembra)

Škorpija obuhvata period od 1. jula do 30. septembra. Ovaj znak odlikuje dugovečnost i dobro zdravlje. Veruje se da rođeni u periodu Škorpije zaštićeni od zlih uticaja. Imaju dobro zdravlje osim stomaka koji je njihova slaba tačka pa treba da vode računa šta jedu. Retko imaju bilo kakav problem sa novcem i uvek imaju više nego što im je potrebno. Zahtevni su u ljubavi pa teško postižu harmoniju i sklad u ljubavi, jer su skloni da lako povrede svoje partnere.

Kornjača (1. oktobra do 31. decembra)

Kornjača vlada razdobljem od 1. oktobra do 31. decembra. Ljudi rođeni u ovom znaku imaju čeličnu mentalnu snagu i teško je poremetiti ih na bilo koji način. Imaju puno neprijatelja i treba da se čuvaju prevaranata posebno kad je u pitanju novac. Imaju slabije zdravlje posebno bubrega, a treba da čuvaju ruke i grlo. Po prirodi su avanturisti i ljubomorni što im stvara probleme u ljubavi. Teško ostvaruju sklad u ljubavnim odnosima, prenosi republika.

