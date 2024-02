3 HOROSKOPSKA ZNAKA koja će do 19. februara BITI U POTPUNOM PAKLU: Ostaju bez novca, raskidaju…

Odnosi neće biti kako treba, posla će biti preko glave, a energije malo ili nimalo. Ali, ne očajavajte, samo vam je loš period po predviđanjima astrologa – horoskop otkriva za koga se sve mijenja od 19. februara!

Vaga

Horoskop za Vagu do 19. februara predviđa posla preko glave. Zadužili su vas za nešto što baš i ne smatrate svojim poslom, i to vam nikako ne prija, a ne osjećate se dovoljno komforno da to i podijelite. Ne budite malodušni i iskoristite ovo kao lekciju i priliku za napredak. Posla će biti uvijek, a trenuci u kojima zablistamo čak i kada je na našim plećima više nego što smo očekivali, prilika su da nas neko primijeti i nagradi. Već od 19. februara očekujte poboljšanje!

Strijelac

Kao da su sve vaše reakcije pretjerane, i kao da ni sa kim ne možete da pronađete zajednički jezik. Horoskop za Strijelca do 19. februara predviđa velike poteškoće u komunikaciji, pa je najbolje da se pripazite i triput merite, jednom sječete, svaku riječ koju izgovorite. Dobra vježba za vas će biti da ljudima radije šaljete poruke, nego da razgovarate sa njima na brzaka – bolje ćete moći da promislite o onome što želite da im kažete. Poslije 19. februara, vaš šarm, harizma i vještine u komunikaciji se vraćaju na velika vrata!

Vodolija

Horoskop za Vodoliju predviđa energetski pad – osjećate se kao da ste predugo na jednom mjestu, da ste se učaurili i da nema nikakve radosti na vašem daljem putu. Naravno, nije sve tako crno, astrolozi najavljuju period u kom ćete preispitati šta vam zapravo nedostaje. Ali do 19. februara, osećaj će biti kao da želite da iskočite iz kože samo ako ne budete aktivno radili na tome da shvatite šta vas zapravo muči. Nekad problem koji ne želimo sebi da priznamo, maskiramo tako što ćemo napraviti još dva problema koji su lakši za rješavanje. Ne dozvolite da vas taj impuls povuče. prenosi novi

Facebook komentari