Šta se sadi i sije u februaru?

Sjetva povrća na otvorenom u februaru zvuči kao pravi izazov, no treba napomenuti da se u kontinentalnim dijelovima odnosi na kraj ovoga mjeseca i za biljke koje su tolerantne na niske temperature. U južnijim krajevima se može sijati i dvije sedmice ranije.

Da biste ubrzali nicanje i rast te ih zaštitili od jačeg mraza i minusa, prekrijte ih agrotekstilom.

6 vrsta povrća za uzgoj u februaru:

1. Bob

Rana sjetva boba je poželjna kako bi se izbjegao napad crne bobove uši (Aphis fabae) koja može zahvatiti čitavu biljku te napraviti potpunu štetu. Sijte ga krajem februara, a u južnijim krajevima i dvije sedmice ranije. Najbolje raste na srednje teškim i dobro propusnim tlima s pH 7 do 8. Može podnijeti temperaturu do -6°C. Voli osunčano tlo, ali uspijeva i u laganoj polusjeni. Ne podnosi sušu.

Dobri susjedi su mu karfiol, krastavci, kupus, celer, kukuruz i mrkva, a ne slaže se s lukom i češnjakom koji inhibiraju njegov rast, kao ni s drugim mahunarkama.

2. Grašak

Još jedna mahunarka kojoj odgovara ranija sjetva no ipak nije tako otporan kao bob. Grašak niče već kod temperature 4-6 °C, a idealna za nicanje je 15-16 °C. Mlade biljke podnose temperature i do -6 °C.

Za rast treba sunčanu poziciju i ne uspijeva u hladu. Stoga, kraj februara, ako vrijeme to dozvoli, bit će idealan za sjetvu ovog povrća kojeg možete uzgajati sukcesivno, posijati po jedan red svake dvije sedmice.

3. Rukola

Ova povrtna kultura je skromnih zahtjeva za toplinom i otporna je na mrazeve. Rukola se može sijati od februara, a najbolje je u više navrata kako biste je imali tokom cijele sezone.

Najbolje uspijeva na lakim, pjeskovitim i srednje teškim zemljištima čija je obrada slična kao i za drugo lisnato povrće. Budući da ima vrlo sitno sjeme, dvije sedmice prije sjetve pripremite tlo koje treba biti mrvičaste strukture.

4. Matovilac

Ne zovu ga uzalud i feld salata, poljska salata jer, matovilac je takođe je vrlo otporna biljka, a može podnijeti temperaturu do -15 °C. Za klijanje mu treba tek nešto iznad 0 °C, rast 5 °C, optimalno 10 °C. Nema velike zahtjeve prema tlu. Najbolje uspijeva na osunčanim mjestima ili u blagoj sjeni.

Kao i kod rukole, i njemu treba tlo mrvičaste strukture pa ga pripremite prije same sjetve.

5. Luk

Luk je dosta otporan na niske temperature, klije i niče već na 2 do 3°C, a može izdržati na temperaturi do -5°C. Kod njegove sadnje je najvažnije da se ne smije uzgajati na istoj površini gdje su uzgajane biljke iz iste, porodice Alliaceae, do 5 godina zbog brojnih zajedničkih bolesti i štetnika.

Dobre predkulture za proljetnu sadnju su krompir i grah.

6. Bijeli luk

Otporniji je od luka na zimu i mraz, jer ima čvršće ovojne ljuske. Bijeli luk niče na temperaturi od 3 do 5°C, a razvijena biljka je otporna na niske temperature čak i do -30°C.

Kao susjed u vrtu ne odgovara mahunarkama jer pod njegovim uticajem formiraju manje cvjetova pa ga sadite dalje od gore spomenutih boba i graška, piše Agroklub.rs.

