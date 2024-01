Zbog ove tri stvari u domu mogli biste zažaliti: Ako ste ih mislili nabaviti, razmislite!

Mnoge stvari u našem domu nemaju neku funkciju ili mogu biti opasne po nas, a da o tome ni ne razmišljamo.

Ove tri stvari našle su se na vrhu neslavne crne liste, a evo i zašto.

Visoki kuhinjski ormarići

Posljednjih godina je u trendu u kuhinji imati veoma visoke ormariće, koji često idu do plafona, a za to postoje naizgled dobri argumenti. Ako vam ormarići idu do plafona, na vrhu se neće sakupljati prašina, a pritom izgledaju elegantno i u njih svašta stane. Ali pokazalo se da nisu bili tako korisni kao što se na početku činilo.

Osim ako ne namjeravate imati trajno postavljene merdevine ili vam ne smeta redovno se penjati na kuhinjsku stolicu. Činjenica je – ili nikada nećete koristiti te ormariće ili ćete svakodnevno rizikovati svoju sigurnost da dođete do njih.

Ogromni kuhinjski otoci

Posljednjih godina svi su “ludi” za kuhinjskim otocima. Činjenica je da kuhinjski otok može biti savršeno koristan i lijep dodatak – ako imate prostora za to. Čak i ako imate veliku kuhinju koja bi mogla dobro iskoristiti dodatni pult i prostor za jelo koji otok pruža, postoji više razloga da na kraju požalite zbog svog izbora.

Preveliki otok smanjit će upotrebljivost vaše kuhinje i učiniti da se čak i velika kuhinja čini malom. Zakomplikovat će vam život, jer sjajno je imati otok koji uključuje rernu, mašinu za suđe, sudoper i/ili spremište – osim ako nisu postavljeni na suprotnim stranama i morate trčati oko njega da biste nešto postigli. A tek čišćenje! Veliki otok može izgledati impresivno, ali kada se budete morali popeti na njega da biste očistili radnu površinu, zažalit ćete.

Spa/jacuzzi kada

U jednom trenutku svi su željeli hidromasažne kade. I u teoriji to ima smisla: možete se zamisliti kako uživate dok mlazovi tople vode masiraju vaša bolna leđa i odnose brige. Ali spa kade su kao stvorene za buduće žaljenje. Čak i pod pretpostavkom da ih koristite onoliko koliko mislite da hoćete (vjerojatno nećete), postoji nekoliko razloga zbog kojih ćete vjerovatno požaliti što ste je instalirali.

Visoka je cijena u startu. Imaju mnogo dijelova, što znači da zahtijevaju održavanje puno složenije od običnih kada. Uz to, održavanje hidromasažne kade čistom je stalna borba. Osim uobičajenih problema, morate se pobrinuti da mlaznice budu čiste kako bi nastavile raditi (i kako biste spriječili rast plijesni u njima). prenosi Radiosarajevo

Naravno, prava vrijednost svake investicije u domu je vaše uživanje u konačnom rezultatu – ako volite ono što ste napravili, nećete požaliti. Ali ako radite poboljšanja samo zbog trenda, dvaput razmislite, javlja Jutarnji.hr.

