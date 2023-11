Ova fotografija je mnoge uplašila: Izgleda kao prizor iz horor filma, a znate li u šta gledate

Veterinar s Floride Piter Karlos (Peter Carlos) objavio je snimak na Instagramu koji je mnoge korisnike te društvene mreže iznenadio, ali i uplašio.

Traje 12 sekundi, a prikazuje “zastrašujuću stvar” koja podsjeća na najgore noćne more. Video je pogledalo 35.000 ljudi, a najveći broj je iznenađen kada shvati da gleda u – mačiji jezik.

Da, dobro ste pročitali. Neobično “stvorenje s bodljama” je zapravo jezik životinje, koja je bila pod sedativima.

U prvom planu su takozvane papile, odnosno sićušne “kuke” okrenute prema unutrašnjosti usne duplje. Po sastavu su slične ljudskim noktima, piše Telegraf.rs.

Papile služe da prenose pljuvačku, a prvenstveno olakšavaju mačkama da uklanjaju meso s kostiju. Tako dobivaju ishranu na brz i efikasan način, prenosi New York Post.

Mnogi na društvenim mrežama smatraju da snimak izgleda zastrašujuće, ali spomenute karakteristike omogućavaju mačkama da budu nezavisnije, za razliku od drugih kućnih ljubimaca, poput pasa.

