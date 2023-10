Žene surovo iskrene: Ovo muškarci stalno rade u krevetu, a mi to ne podnosimo

Ne slušaju šta im se govori

Većina žena se često žali da ih partner ne sluša, a to se ponekad dešava i u spavaćoj sobi. Možda je problem u muškom egu koji im govori da oni to već znaju ili da to znaju bolje od nje. Možda je to što mu nije stalo dovoljno, ili je možda previše stidljiv da vas pita da li je to što radi dobro. U svakom slučaju, to se ne odražava dobro na intimne odnose. prenosi novi

Ne obraćaju dovoljno pažnju na higijenu

Iako nikada nije bilo dostupno toliko proizvoda za mušku higijenu, neki muškarci i dalje nisu baš dobri u tome. Za ove muškarce to nije najvažnija stvar na svijetu i nisu ni svjesni da većina žena želi da im muškarac sve vrijeme bude čist i mirisan. Problem može biti i prekomjerna količina dlaka na preponama, leđima i grudima.

Slažete li se?

