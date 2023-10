Ova 3 znaka horoskopa su dobila ludačku sreću na rođenju, zvijezde im predviđaju nevjerovatnu sudbinu

Egipatski horoskop se sastoji od znakova koji se dosta razlikuju od klasičnih znakova zodijaka na koje smo navikli u zapadnoj astrologiji.

Nil (rođeni od 1. do 7. januara, od 16. do 28. juna, od 1. do 7. septembra i od 18. do 26. novembra)

Nil je prvi znak egipatskog horoskopa i predstavlja novi početak i pozitivne životne promene. Ovaj znak je simbol plodnosti i uspeha, a ljudi koji ga nose imaju veoma mirnu energiju i prirodu. Njihova prednost je što neguju samoljublje. Ne vole sukobe i uvek nastoje da očuvaju mir oko sebe. Često ih pokreće strast, ali koliko god da su strastveni, oni su i mudri.

Tajna njihovog uspeha je u tome što vešto posmatraju svet oko sebe i to iskustvo koriste za planiranje svojih aktivnosti u budućnosti. Veoma su praktični, ali i bistrih uma. Razvili su harizmu i lako privlače ljude oko sebe. Vole materijalnu sigurnost i zaslužene nagrade, ali veruju i da je pomoć drugima preduslov za dobar život.

Geb (rođeni od 12. do 28. februara i od 20. do 31. avgusta)

Prema legendi, Geb je bio drevni egipatski bog zemlje, a ljudi rođeni pod ovim znakom imaju dobro srce, emotivni su i uvek u dodiru sa osećanjima i potrebama drugih ljudi. Veoma su intuitivni i obraćaju pažnju na lični duhovni razvoj, pa ponekad, tako zamišljeni i mistični, mogu delovati kao da su zatvoreni u sebe.

Oni su zaštitnički nastrojeni, a njihova harizma i odanost čine ih idealnim partnerima u ljubavi. Uglavnom imaju bogat društveni život, dobre odnose sa porodicom i prijateljima. Iako su veoma osetljivi, znaju da zadrže prisebnost i takt. U svojoj karijeri kombinuju duhovnu svest sa intelektom, a najviše im odgovaraju poslovi vezani za pisanje, podučavanje i savetovanje.

Horus (rođeni od 20. aprila do 8. maja i od 12. do 19. avgusta)

U staroegipatskoj mitologiji Horus simbolizuje zvezdu i nebo i simbol je sokola. Ljudi rođeni pod ovim znakom su veoma hrabri i spremni na rizik. Imaju veoma harizmatičnu ličnost i motivisani su uspehom i isprobavanjem novih stvari.

Ne dozvoljavaju da ih strah od neuspeha spreči da ostvare svoje snove. Oni su optimisti i pokušavaju da ispune svoju misiju u životu. Oni su lideri koji su dobri u motivisanju i inspiraciji drugih. Imaju mnogo energije koju ulažu u svoje ambicije i porodicu. Imaju ljubaznu, nežnu prirodu i strpljivi su slušaoci. Lako mogu da pronađu rešenja za mnoge izazove i kao prijatelji su idealni savetnici. Oni vole sigurnost i učiniće sve što je potrebno da je uvek imaju, piše Najžena.

