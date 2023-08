Društvo stajalo u plićaku, a onda im je s leđa prišao morski pas

Video je snimio Evan Parnes i prikazuje velikog morskog psa čekićara kako pliva prema grupi, koja je stajala u vodi koja im je dopirala do struka, prije nego što morski pas promijeni smjer kretanja, prenosi Večernji list BiH.

Parnes je za Storyful rekao da je “stvorenje” bilo više od četiri metra dugo i vjeroVatno težilo oko 450 kilograma. Ipak, morski pas čekićar, vjeruje se, nije opasan za ljude.

Na Instagramu je Parnes napisao da je video snimljen “samo nekoliko koraka od obale”, dodavši da su ljudi u vodi njegovi prijatelji.

“Cijelo vrijeme mogli su vidjeti ogromnu leđnu peraju morskog psa”, rekao je Parnes. prenosi n1

Aerial footage shows a group of people watching a hammerhead shark swim right toward them as they stand in the shallows off the coast of Palm Beach, Florida. https://t.co/H26TVoEFng pic.twitter.com/txEMRseIO8

— ABC News (@ABC) August 2, 2023