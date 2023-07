Psiholozi mudro savjetuju: Stvari koje ne bi trebali opraštati čak ni najbližima

Zlostavljanje; Ako ste jednom zlostavljani, nema garancije da se to neće ponoviti. Naravno, postoje ljudi koji takvo ponašanje opraštaju ali to uopšte nije zdravo. Zapamtite zauvek: Niko nema pravo da diže ruku na vas, ili da vas zlostavlja na bilo koji način bez obzira na to kakva je situacija.

Varanje; Ne slušajte kada vam kažu da se prevara može oprostiti i da se može živeti kao i pre – veza nikada neće biti tako nežna i poverljiva kao pre, a uz partnera koji je prevario uvek će biti treća osoba sa kojom se dogodila ta notorna prevara.Izdaja; Ljudi izdaju jedno drugo stalno, ponekad u malim stvarima, a ponekad i velikim. Na poslu, kod kuće, u poznanstvima i ozbiljnim prijateljstvima, kojima se isprva veruje. Ali, ako želite da živite mirno i ne bojati se noža u leđa, ne smete oprostiti osobi koja vas je jednom izdala.

Ismejavanje i ogovaranje; Ako vas osoba ismejava u društvu svjojih prijatelja, i otkriva vaša lična životna iskustva javnosti, grubo vas ponižava u prisustvu drugih ljudi, a sa vama postaje dobra kada ste nasamo – nikako ih nemojte pravdavati, takvim ljudima ne možete oprostiti. Koriste vas za svoje ciljeve u društvu i vi ste za njih prazno mesto. Pokušajte da ne komunicirate sa takvim ljudima i, ako je moguće, stavite do znanja da znate šta rade.

Nepoštovanje; Malo je verovatno da će vas osoba koja vas nije poštovala pre uopšte da počne da vas poštuje. Ako među ljudima postoji nepoštovanje i obostrana negativnost – ne pokušavajte da se pretvarate da je sve u redu. Manje se priklanjajte takvim ljudima i ne pokušavajte da zadobije njihovu naklonost, to vam uopšte nije potrebno.

Iskorišćavanje; Nemojte sebe uveravati da je to obostrano korisna saradnja ako neko stalno očekuje od vas (da raditi za decu čak i kada su oni sposobni za to, da stalno plaćate račune u restoranu, odlazite u prodavnicu, budete nečije društvo u dosadnoj večeri) – to ne biste trebali da oprostite i verovati da vas osoba ili osobe smatraju svojim prijateljem. Ne ustručavjte se da prekinete odnos, jer obično takve osobe pokreće samo sebičnost i želja za uspešnim probijanjem kroz život,piše Infpultinfo

Uporne i očigledne laži; Svi ljudi pomalo lažu, to je već svima poznato, međutim, kada osoba laže stalno i patološki, uverava vas da se ono što ste videli ili čuli svojim očima i ušima nikada nije zbilo – to nikako ne opraštajte. Takvi su ljudi nepopravljivi.

