Oglasio se Božo Vrećo poslije brojnih reakcija: Na dušu Vam svima

Gostovanje Bože Vreće u emisiji Face to Face sa Senadom Hadžifejzovićem izazvalo je brojne reakcije, piše naj portal.

Nakon toga je reagirao i Božo Vrećo te odgovorio i na određene kritike na koje je naišao. Njegovu reakciju prenosimo u cijelosti:

Pogrešni natpisi

– Podijelit ću link od sinoć da me neprofesionalnost i žuta štampa krivo ne citira jer su mi već “prišili” pogrešne natpise i navode, koji nemaju veze sa izrečenim.

Iza svega što sam rekao u emisiji stojim al ne i iza onoga što dopisuju mrzitelji o meni kako bi me prikazali u krivom svjetlu. I vrijeđali mene i moju porodicu sa najgorim uvredama. Ja poznajem samo ljubav za svakoga i za dobrog i za zlog i praštam im. I molim se kao što sam i rekao za takve mrzitelje da ih Bog izvede na pravi put.

Ako bih rekao, da u ovom gradu sam doživio najveće strahote i prijavljivao policiji fizičke prijetnje od manijaka. To mislite da je u redu i normalno i da to zaslužuje bilo ko samo zato što sam drugačiji, ili druge vjeroispovjesti i zato što ne pripadam niti jednoj podjeli i živim i stvaram sevdah sa istim pravom kao što to ima bilo ko od nas, bili jevreji, srbi, hrvati ili muslimani, svi smo jedno i sevdah nam pripada.

Ukazao sam procentualno na to da 80% ljudi i dalje vjeruje (što je poražavajuće) da je sevdalinka samo muslimanska tradicionalna pjesma što nije istina jer pripada svim narodima koji su živjeli tu vjekovno i još žive.

Ljubav i praštanje

Moja majčica je dobro i ja sam dobro, hvala BOGU! Tih 20 % ljudi u ovom gradu se također javlja u komentarima i inboxu jer su to ljudi koji me sreću, poznaju, znaju, poštuju i osjećaju, dolaze na moje koncerte i misle mi dobro. Vole me. Od mene vam samo ljubav i praštanje i na dušu vam svima i vaše misli i djela. Ne bih više davao izjave o temi, sve sam već rekao. Hvala vam.

