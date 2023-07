Ljetne afere su vrlo česte i nisu bezopasne: Evo zašto se u njih upuštaju muškarci, a zašto žene

Ljetno vrijeme i visoke temperature, kao i oskudno oblačenje imaju velik utjecaj na hormone, a to je jedan od razloga zbog kojih su ljudi skloniji avanturama, promiskuitetnom ponašanju kao i varanju stalnog partnera.

– Ljeto je najsenzualnije doba godine u kojem naglašavamo svoju erotičnost te više zavodimo ili smo spremniji da nas drugi zavedu – smatra seksualni terapeut Patrick Vanis.

Tvrdi da su muškarci podložniji ljetnim izazovima, jer ih seksualno uzbuđuju ponajprije vizualni podražaji, poput minica, uskih haljinica, bikinija ili dekoltiranih majica na ženama.

Patrick Vanis smatra kako je najbolji savjet da se izbjegne ljetna kobna privlačnost ili avantura na jednu noć koja može ugroziti kvalitetan odnos ili brak, izbjegavanje prilika za njeno ostvarenje.

– Ljeti se često pruža obilje prilika za prevaru, osobito ako partneri odlaze na odvojene vikende ili putovanja u krajeve gdje ih nitko ne poznaje – kaže Ruth Houston, autorica knjige “Vara li vas?”.

Šta najviše privlači?

Najveći razlog zbog kojeg će se muškarac upustiti u ljetnu aferu je seks i isključivo seks, pa će ih tako najčešće privući žene slobodnog ponašanja, koje im se čine zabavne i prije svega privlačne. To su najčešće i žene koje su znatno mlađe od njih, objašnjava Houston.

Žene će pak, ako varaju, odabrati nekoga tko je stariji od njih. One najčešće ne ulaze u odnos s namjerom da prevare, no ako stvore romantičnu priču s neznancem koji se trudi oko njih, obasipa ju pažnjom i komplimentima dok to partner rijetko čini, velike su šanse da će se upustiti u aferu.

Pitanje: Što sad?

Oni koji varaju često pretpostavljaju kako ljetne afere ne škode odnosu, osobito ako su kratkotrajne i ograničene samo na seks. No čak i kod onih koji nemaju grižnju savjesti, očite su promjene u ponašanju kao i razmišljanju o odnosu u kojem se nalaze.

Nameću im se usporedbe, kao i idealiziranje užitka kojeg su proživjeli, zbog čega im se svakodnevica s partnerom čini dosadnom i nezanimljivom.

Ako pak prevareni uspije pronaći dokaze nevjere, šteta nanesena postaje trajna i povjerenje se narušava, pa tako rijetki parovi uspiju preživjeti prevaru. Zbog toga je, smatra Houston, neznanje ponekad blagoslov, osobito ako onaj koji je prevario to nema namjere više ponoviti i svjestan je svojih grešaka. prenosi 24sata

