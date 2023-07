POLA ŽENA ,JEDE DORUČAK KOJI NAJVIŠE GOJI: “Trujete se šećerom, “, upozorava doktor

“Najveća zabluda je da treba početi dan šećerom. Nemojte to odmah ujutru”, upozorava profesor fiziologiije na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu govoreći o zdravoj ishrani.Njegov savet je da počnete dan jajima i sirom. “Kajmak, kiselo mleko, kaže dr Čubrilo.Gostujući u emisiji RTS Ordinacija, dr Čubrilo koji je i specijalista medicine sporta kaže da “običan svet” ne treba da se ugleda na režime ishrane vrhunskih sportista kakav je Novak Đoković.

“Ne treba ni primenjivati običaje naših starih koji bi se ujutru opskrbili energijom za ceo dan”, kaže profesor. “Doručak ne treba da bude preobilan, a ako osetite glad dva sata naklon obroka, uvek možete da odaberete manju količinu hrane koja će vas zasititi, ali ne i preopteretiti.

On kaže da su masnoće u ishrani bitne za žene. “Učimo žene da ne jedu masti i one odu u pogrešnom smeru. A one jedu sve, samo ne masti. A sve one su dobre – od slanine, kajmaka, kokosovog ulja do putera… Ključno je da ne uzimate šećer”, upozorava doktor.piše Lepaisrecna

Po njegovim rečima, i proteinska i keto dijeta su izuzetno opasne po organizam. “Naš želudac i creva mogu da obrade maksimalno do 150 g mesa i maksimalno 3-4 jajeta ako imate savršene organe za varenje. Ti proteini trule, stvara se kreatinin, urea, jetra i bubrezi su opterećeni”, objasnio je doktor.

