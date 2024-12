Čović se oglasio o Južnoj interkonekciji

“Mi smo na našu nesreću prije dva, tri dana usuglasili kroz povjerenstvo taj zakon, ja sam bio uvjeren da ćemo ga jučer na Vladi usvojiti. Međutim, dogodio se taj iskorak. Pritisak je ogroman, ja razumijem te ljude, ne može svatko jednako podnositi te pritiske koji su, vidite, medijski, osobni, stranački, politički, ali mi idemo dalje”, komentirao je on.

Istaknuo je da se odluke trebaju donositi dogovorom.

“Mislim da put kojim se krenulo nije pravi put za BiH, mi moram kroz institucije BiH donositi odluke, a ono što je najgore od svega za one koji možda razmišljaju drukčije. Razumijem interes bošnjačkog naroda, političkih stranaka, to se idealno poklopilo. I oni koji nisu očekivali sad vjeruju da su kroz ovo dobili jednu investiciju od nekih 150 možda i 200 km plinofikacije kroz Hercegovinu, vrijednosti 500 do 600 milijuna, da iz Sarajeva upravljuju s njom. To nije način kako se radi, mi ne smijemo narušiti daytonske principe. Energetska struktura je vrlo jasno podijeljena u BiH i čini jednu sintezu tri sustava. Sad netko pokušava na mala vrata otvoriti pod krinkom ne znam ni ja kakvih strateških interesa” rekao je on.

Dodao je kako je plinovod ponajveći strateški interes za Hrvate ali i BiH.

“Nema većeg strateškog interesa za Hrvate u BiH pa i za BiH od ovog plinovoda. Ali on mora biti napravljen na načelima kakva su daytonska načela, s jasnim podjelama nadležnosti po Ustavu. To je ono što zagovaramo, nikako neke podvale tipa da radimo za korist nekoga drugog. Nek se upita onaj koji je dosad radio što je radio za korist tih na koje se sad poziva. Ovo je projekt koji će jako dugo trajati, o njemu će se još puno pričati. Kažem još jednom, razumijem pritisak ili nemogućnost da odgovore na taj pritisak dijela zastupnika jer osobno je svatko zvan. Mi ćemo vrlo jasno stati ispred svog naroda i kazati da ne želimo nositi teret da narednih 50 godina netko gleda naše grijehe koje ćemo praviti danas jer ovo je projekt za, rekao bih, čitavo stoljeće ispred nas”, kazao je Čović.

Nije htio komentirati priopćenje veleposlanika SAD-a.

“Veleposlanika neću komentirati, to ne priliči. Izazova je puno, odgovorit ćemo na njih na prikladan način, riječima koje pristoje HDZ-u, svakom od nas pojedinačno bez bilo kakvih vrijeđanja, zato i ne pravimo neke posebne reakcije. Mi smo svoj doprinos dali, zakon u Vladi FBiH stoji već godinu dana, da bi netko pred Božić procijenio da je sad pravo vrijeme da se to uradi. Je li to smjena ili rotacija administracije u Washingtonu, ne znam, ali time se ne želimo ni opterećivati. Oni su naši prijatelji u načelu, ali i prijateljima treba isto kazati da, kad imate svoj strateški interes, da stojite iza njega, i ono što je moja odgovornost ja ću do kraja iznijeti na svojim leđima i jasno govoriti bez želje da bilo koga na bilo koji način povrijedim. Hrvatski narod u BiH je Ustavom jednakopravan narod, u svakom elementu organiziranja države BiH, entiteta, županija pa do općina”, poručio je Čović.

