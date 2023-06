Na ova četiri načina možete razmišljati i ponašati se kao ljubavnica, i to dok ste supruga

Mnoge žene pojam ‘ljubavnica’ asocira na ljubavnicu, ženu koja se upustila u divlju ljubavnu vezu ili na lik iz ljubavnog romana. Njezin se život čini pomalo šokantnim, pomalo skandaloznim, a možda i pomalo uzbudljivim. A ponekad dame požele da mogu raditi ono što ona radi, govoriti ono što ona govori i iskusiti nešto od uzbuđenja koje ona osjeća – drugim riječima, biti nečija ljubavnica.

Možete i vi biti ljubavnica – svom suprugu. Možete uživati u užurbanom seksualnom životu sa svojim mužem – iščekivanju, uzbuđenju, intimnosti – sve to umotano u sigurnost ljubavi i predanosti. Možete imati sve što ima ljubavnica ili romantični lik, i više.

No ući u tu ulogu može zahtijevati malo truda. Možda ste to prihvatili rano u braku, ali onda ste to pustili. Ili ste možda dopustili drugim ulogama – mama, učiteljica, vozačica, zaposlenica, kći, prijateljica – da to gurnu u stranu. Ili se možda jednostavno nikada niste osjećali ugodno s idejom da budete ljubavnica.

Bez obzira na vašu situaciju, možete prigrliti i uživati u ovom senzualnom, seksualnom dijelu svog života.

1. Napravite prostora u svom životu

Zauzetost je neprijatelj ljubavnika. Ako trčite od jedne obveze do druge, cijeli dan, svaki dan, nećete imati vremena ni energije koju biste mogli uložiti u ‘ljubavnicu’. Ono što autorica Esther Perel naziva ‘erotskom energijom’ zamijenit ćete ‘kućnom energijom’ – jedinstvenim fokusom na djecu, kućne poslove, zadatke i popise obaveza. Dakle, odredite da seks bude prioritet stvaranjem prostora i margina oko vašeg života, kako biste mu omogućili da procvjeta. Neće biti lako – vjerojatno ćete morati donositi odluke i poduzeti korake koji će poremetiti vašu normalnu rutinu. To može uključivati obuzdavanje rasporeda vaše obitelji, reći ‘ne’ ili razočarati neke ljude, ali isplatit će se.

Velike su šanse da neke od uloga s kojima žonglirate – supruga, mama, zaposlenica, kuharica, šofer, sudac – istiskuju jednako važnu i još ugodniju ulogu – onu ljubavnice. Dakle, vježbajte razmišljati o sebi kao o seksualnoj osobi, ženi koja uživa u seksu i intimnosti. Radite stvari koje promiču takvo raspoloženje – odvojite vrijeme da se opustite, oblačite se tako da se osjećate dobro u svom tijelu, slušajte seksi glazbu, nosite provokativne mirise ili ih koristite u svojoj spavaćoj sobi. Razmislite o seksualnim susretima u kojima ste vi i suprug uživali u prošlosti i zamislite što biste mogli učiniti u budućnosti. Razmislite o tome da mu pošaljete e-poštom ili SMS-om neke svoje misli kako biste započeli seksi razgovor. Osvijestite svoj um koji ćete redovito vraćati na pomisao da ste senzualna žena i ljubavnica.

3. Zauzmite aktivnu ulogu u svom seksualnom životu

Kao supruge, obično sjedite i puštate muževe da rade većinu posla kada je u pitanju seks. Problem s tim pristupom je što vas čini pasivnim, umjesto aktivnim, sudionicima vlastitog seksualnog života. A ljubavnici nisu pasivni. Dakle, pokušajte s vremena na vrijeme promijeniti stvari. Ponekad započnite sa seksom – to pomaže razviti osjećaj kontrole nad vlastitom seksualnošću.

Bez obzira na to tko inicira, uključite se – strastveno ga ljubite, dodirujte ga, odgovorite kad vas dodirne i dajte mu do znanja što želite. Učinite nešto što ste činili kad je seks između vas dvoje bio najžešći. Kad god zateknete da tonete u pasivnost, učinite nešto kako biste zainteresirali i angažirali svoj um i tijelo.

4. Probajte nešto novo

Jedan od razloga zašto seks u početku oduševljava je to što je sve novo i uzbudljivo. Ali kako provodite više vremena zajedno, upadate u rutinu i točno znate što možete očekivati, što se u mozgu registrira kao ‘Oh, evo iste stare stvari’. Dakle, ponovno stvorite uzbuđenje uvođenjem nečeg novog s vremena na vrijeme – novu lokaciju, novu poziciju, drugačije doba dana, promjenu tempa, igračku – sve što je malo drugačije za vas dvoje.

I s vremena na vrijeme isprobajte nešto što je novo i malo izvan vaše zone udobnosti. Jer ljubavnici su pomalo pustolovni. Dakle, pokušajte nešto za što ste mislili da biste mogli uživati ili nešto za što znate da bi on uživao. Učiniti nešto neočekivano za svog muža često na kraju bude uzbudljivo i za vas. Samo zakoračite izvan svoje zone udobnosti i budite malo hrabriji – kao ljubavnice, donosi YourTango. prenosi 24sata

