“JA SAMO ZNAM DA TI IMAŠ ŽENU KOJA TE BIJE” Ćurčićeva iznijela šok tvrdnje – nastao haos u emisiji uživo! (VIDEO)

Sinoć u emisiji ”Narod pita” prva gledateljka koja se javila želela je da ostane anonimna, te je pružila podršku Ani Ćurčić.

– Samo bih ovako Ani se obratila da ne dozvoli sebi, jednoj intelektualki, jednoj ostvarenoj ženi, da se raspravlja sa Ivanom Mainkovićem, da prosto jednom bivšem čoveku, bivšem fudbaleru, bivšem supružnikom, kako da ga definišem kao oca, ne znam, evo moja struka ne zna kako da ga definiše kao oca – počela je ona, pa nastavila.

– Molim te, samo kuliraš jednog lečenog čoveka, imaj u obzir to, da je alkohol učinio to što je učinio i hvala Bogu što se našla Jelena da dovede jednog propalog lika da bude normalan. prema tome ša kaže Janjuš, čovek koji je švaler, kockar, zar je neko od njih merodavan? Da tebe nazivaju rijaliti igračem, čule smo se danas popodne, i znam te mnogo godina unazad iz salona.. Oni tebe zovu ”rijaliti igrači” a oni ljudi bez obrazovanja, bez radnog staža, njihovo je zanimanje lutko moja rijaliti igrači, a ne tvoje.. Tvoj promašaj sa Zvezdanom je očigledan i to se dešava hiljadama žena, da se jedna tinejdžerka zaljubi u svog školskog druga.. Vrlo davno si postala svesna svog promašaja. Naravno, mlado zaljubljeno, sve to mlade žene rade, znam kako se to dešava- rekla je gledateljka.

– Sad ću ja da objasnim Ivanu Marinkoviću, ja sam slušala lajv Zvezdanove drugarice Šmizle, koja je očajna, što nisi priznao da je Aleksandra bila u šemi sa Zvezdanom – rekla je gledateljka.

– Ne želim da pričam o tome, niti sam tamo želela da upotrebim tu informaciju – rekla je Ana.

– Ivane, prvo pitanje za tebe? Čuvaj Jelenu, molim te kao Boga, samo si pored nje čovek. Potrudi se da to zlo izbaciš iz sebe i želim ti da se ozbiljno pozabaviš sobom, želim ti jedno dete sa Jelenom i da budeš srećan i ostvaren čovek – dodala je.

– Ja sam već ostvaren čovek – rekao je Ivan.

– Iskoristi svaki momenat ovde, to ti je životna prilika – rekla je Ana.

– Sad ću da pričam o tvojoj kocki, sad ću da ti kažem ime i prezime čoveka sa kojim si bila u Ušću… Ali Anči, ja znam da je tvoj prijatelj tu, on je meni mnogo učinio u životu. Ja sam ovde došao sam – rekao je Ivam.

– Da li je Ivanu trebala Zadruga da ga upozna sa sinom koji ima 5 godina? – pitala je gledateljka.

– Da. Ovaj put ću stvarno da iskoristim priliku, ne vidim bolji način koji se desilo.. Ja sam uvek za to, meni je ovde Bog dao priliku stvarno. Ja sam navikao u životu i ovako i onako – rekao je Ivan.

– To je tako očigledno, ne biraš sredstva da gaziš ljude… Šta je tebi bre? – pitala je Zorica.

– Znaš ti šta je meni Zorica pričala za taj restoran, Bože sačuvaj – rekao je Ivan.

– Ja te bre fortala kao majmuna – rekla je Zorica.

– Ovo je najveće zlo od žene koje postoje. To je žena koja je 10 godina u rijalitiju, ona je prvi put videla neku svoju situaciju. Ti hoćeš da spustiš loptu sa mnom. Od vašeg drugarstva nema ništa – rekao je Ivan.

– Ovo je za tebe Holivud – rekao je Ivan.

– Nemaš dvoje ljudi na Tašmajdan da staviš, nemaš dva koncerta u životu, šta je rbe tebi? – pitao je Ivan.

– Imaš psa i da si se lečio u Dajzerovoj – rekla je Zorica.

– Što obezvređuješ tako? – pitala je Ana.

– Ja tebe fortam da ti nemaš pojma – rekla je Zorica.

– Kome sam uvredio dete neka me tuži – rekao je Ivan.

– Smešan si bre – rekla je Zorica.

– Moja Jelena koju je Zorica toliko hvalila, koja nije učesnik rijalitija, o mojoj Jeleni je pričala sve najbolje… Jelena kaže nema dana da je niste pominjale – rekao je Ivan.

– Laže – rekla je Ana.

– Ja ne znam ko ti je žena. Ja znam samo da ti imaš ženu koja te bije – rekla je Ana.

– Još uvek nisi naučio da se obučeš, majmune. Šarene patike, šarena košulja i okrečene pantalone – rekla je Zorica.

– Žena me obukla ljudi – rekao je Ivan.

– Da li znaš osobu.. To je čovek koji je kockao sa Anom u Ušću i da je Anina ruka bila od 50 do 100 evra ruka. Ana se u tom periodu upoznala, svaki dan su kockali…U tom trenutku su u tom svetu ruleta, ušli u tal. Ana ih je malo kao tu naučila kako to, u jednom trenutku je Ana Ćurčič otišla kod njega kući, prespavala i bila intimna sa njim. Ona se čula sa njim opred ulazak u Zadrugu 6, to naravno u periodu kad je bila sa Zvezdanom. Posle kazina su imali se*s. Odgovorno tvrdim – rekao je Ivan.

– Mi možemo posle emisije da se čujemo sa tim tvojim drugom – rekla je Ana.

– Znaš li o kome se radi? – pitao je Darko.

– Ne – rekla je Ana.

– Ti mene ne zanimaš – rekla je Ana.

– Ti si mogla sa mnom da budeš vrlo korektna… – rekao je Ivan.

– Imam snimke kako se biješ pred policijom… -rekao je Ivan.

