PRIVATNA ISTRAŽITELJICA GOVORI IZ ISKUSTVA: 4 promjene ponašanja ukazuju na to da partner ‘ŠARA’

Ali Marsh je otkrila brojne prevare supružnika u svoje četiri godine rada kao privatna istražiteljica. Nedavno je progovorila o svojoj karijeri i načinima na koje možete uočiti ima li vaš partner aferu.

Ali je navela, iz svog iskustva, četiri najčešća znaka upozorenja da vas partner vara:

Promjene u njihovom izgledu i garderobi – to može biti znak da su upoznali nekoga novog, jer kad se to dogodi ljudi se često osjećaju da

Promjena rutine – ako vaš partner iznenada ostaje do kasno na poslu, a to se prije nije događalo, ili izlazi van danima kad je prije bio s vama doma to isto može biti znak nevjere.

Iznenada je teretana okosnica dana – Ako su oni od početka vaše veze najčešće na kauču, a sad odjednom redovito posjećuju ​​teretanu, možda je vrijeme da provjerite o kakvoj se to teretani radi.

Primanje telefonskih poziva i izlazak iz sobe kad se na njih odgovara. Ovo je možda nešto očito, što smo svi vidjeli u filmovima, ali ipak je vrijedno napomenuti. prenosi glamblam

