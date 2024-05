Plata i do 3.500 eura: Ovi radnici su sve traženiji

Takođe, sa ovim nedostatkom se bori i Srbija, kojoj nedostaje oko 35.000 radnika, prenosi blic.rs.

Plate koje nude logističke kompanije su daleko iznad prosjeka i nerijetko idu i do 3.500 evra, u zavisnosti od rute. Jedan od problema se tiče starosti vozača jer neki podaci pokazuju da je u Srbiji više od 50.000 vozača starije od 55 godina, a mlađih od 30 godina ima tek oko 15.000 hiljada.

Zbog toga je početkom marta ove godine stupio na snagu Pravilnik o teorijskoj i praktičnoj obuci kandidata za vozače, čime su se stekli uslovi da kandidati za C kategoriju (kamion) polažu sa 18 godina, a za D kategoriju (autobus) sa 21 godinom.

Druga strana problema nedostatka vozača jeste to što mladi ne žele da se bave ovim poslom jer žele nešto “čistije i laganije” poput IT i marketing industrije. Ostaje da se vidi da li će ih velike plate privući ili će na pozicije vozača autobusa na primjer i dalje dolaziti strani radnici.

Prosječna plata vozača u Srbiji je od oko 120. 000 dinara do 180.000 dinara, dok početnici imaju 90.000 dinara. Međutim, oni mogu zaraditi i preko 250.000 dinara, a na jednom oglasu je navedeno 350.000 dinara, što je ravno platama koje ovi radnici imaju u inostranstvu.

Predsjednik poslovnog udruženja saobraćaja u Srbiji, ranije je za “Bilc Biznis” izjavio da su plate srpskih vozača korektne i znatno veće u odnosu na druge profesije.

“Poslodavci ovdje maksimalno izdvajaju za vozače jer ih nema. Kod nas je plata nekih vozača veća od plate profesora i ljekara, što u Njemačkoj nije slučaj. Srednja plata vozača autobusa kod nas je od 80.000 do 100.000 dinara. Vozači kamiona zarađuju i mnogo više, čak i do 300.000 za međunarodni prevoz, a to mnogo zavisi i od poslodavca”, kaže on, i dodaje da se potražnja za ovim profilom ogleda i u tome da su u nekim firmama stalno otvoreni konkursi.

U oglasima za posao na internetu se može vidjeti da se traže gotovo sve kategorije vozača: vozači kamiona, autobusa, kombija, taksisti i drugi. Najplaćeniji među njima su svakako kamiondžije, a dobru zaradu ostvaruju i dostavljači hrane i drugih proizvoda na kućnu adresu.

Na rafovima supermarketa ne bi bilo gotovo ničega da nema vozača koji je dopremio tu robu. To je jedan banalan primjer, ali kada se razmisli o drugim privrednim granama, situacija sa sirovinama je ista. Zato su vozači kamiona najtraženiji u oglasima za posao.

Najbrojniji su oglasi koji vozačima ove kategorije nude početku platu od 100.000 do 120.000 dinara, uz mogućnost povećanja zarade do 180.000 dinara. Takođe, velika većina nudi ugovor za stalno zaposlenje kao i brojne benefite.

Vozači kombi vozila počinju sa manjom platom, odnosno 80.000-90.000 dinara, kako je navedeno u jednom oglasu na internetu. Vozači B kategorije mogu zaraditi, recimo, od 90.000 do 150.000 dinara u zavisnosti od djelatnosti kompanije. A naišli smo na jednu ponudu gdje se nudi plata od 200.000 dinara.

Vozači za prevoz putnika mogu da imaju platu od 100.000 dinara, navodi se na jednoj oglašivačkoj stranici. Brza dostava proizvoda je postala neophodna u modernom društvu jer se gotovo sve prebacilo na onlajn model prodaje. Zbog takve potražnje, kuririma se negdje nudi plata od 200.000 do 250.000 dinara.

Na jednom oglasu za posao, početnici u “pripremi robe i distribuciji do krajnjeg korisnika (restorani, hoteli, kafići)” imaju 80.000 dinara, a ona može ići na 160.000 dinara.

Prosečna plata ovih radnika je oko 100.000 dinara, sudeći po oglasima.

U jednom od oglasa u Hrvatskoj nudi se posao vozaču kamiona za međunarodni transport, ponuđena plata je 3.300 evra. Kako je u oglasu navedeno, poslodavac nudi stalni radni odnos, kao i puno radno vrijeme, a jedini uslov je da imate najmanje jednogodišnje radno iskustvu u međunarodnom transportu.

Plate su slične i u Sloveniji. Vozaču teretnog vozila u Sloveniji nudi se plata od 3.000 evra i ugovor od godinu dana. Plate za prevoznike međunarodnog saobraćaja vrlo je teško precizirati, kažu iz poslovnog udruženja međunarodnih prevoznika, jer sve zavisi od relacije na kojoj voze.

Vozači koji voze po regionu Mađarska, Sjeverna Makedonija, Slovenija, Hrvatska zarađuje manje od onih koji voze na duže relacije. Njihove zarade se kreću okvirno od 1.500 do 1.800 evra.

Prosječna plata vozača danas u Njemačkoj iznosi oko 2.600 evra, pišu nezavisne.

Facebook komentari