Ovako nikako pred muškarca!

U anketi koja je sporovedena na 100 muškaraca otkriveno je oni šta ne vole nikako da vide na ženama. Devojke, ovih stvari se muška populacija zgrožava, zato se potrudite da naše savete primenjujete ako ga želite pored sebe. Ovo su deset najčešćih stvari koje momci ne vole da vide na ženama:

1. Previše šminke

Iako mislite da ste sa šminkom atraktivnije i lepše, mnoge devojke greše, i to jer ne umeju da procene koliko im je šminke potrebno, ili ne umeju da pogode nijanse koje im odgovaraju. Puder morate koristiti maksimalno za nijansu tamniji od vašeg tena, kako vam se ne bi primećivala “crta” ispod brade, isto tako morate da procenite adekvatnu šminku za određeno doba dana, jer ne smete dozvoliti da preko dana nosite “zadimljene” oči jer je to in, pošto ćete izgledati na nekog iz porodice Adams. Svakako devojke, ujutru ako se probudite pored njega videće vas bez šminke, a to muškarci i najviše vole, prirodan ten i vas kao obične devojke, a ne lažne lepotice.

2. Bubuljice

Na neke stvari ne može tek tako lako da se utiče, ali dermatolog je najbezbolnija stvar. Nikako nije u modi da imate bubuljice po licu, a kamoli po telu. Postoje slučajevi u kojima je proces lečenja duži ali sigurno postoji rešenje. Muškarci su svesni da poneka bubuljica ili loš period ne može tek tako da se iskontroliše (pre svega, jer se i oni sa tim susreću), ali sa ozbiljnim problemom kože treba se suočiti na pravi način, a ne prekriti tonom šminke. Ako se samo malo posvetite svojoj koži nećete imati problem sa ovim i bićete mnogo privlačnije muškarcima.

3. Tetovirane obrve

Manija tetoviranja obrva je sve više popularna i kod nas. Ovoj komzmetičko intervenciji se podvrgava sve veći broj žena. Uzori su nam pevačice naše estrade, ali muškarci nisu preterano oduševljeni kad to vide kod svojih lepših polovina. Devojke koje nisu u finansijskoj situaciji da tetoviraju obrve raznim metodama, koriste krejon ili tuš za obrve što je možda i gora varijanta, jer ne umeju jednako da ih iscrtaju. Zaista im je lepo kada devojka ima prirodne obrve. Obratite se profesionalcima ako ne umete same da ih sredite. Obrve se sem čupanja mogu i šišati kako bi se oblik prilagodio.

4. Neuredna kosa

Neka istraživanja kažu da muškarci najpre na ženama primete kosu. Takođe, većina muškaraca voli dugu žensku kosu, lepo očešljanu. Muškarci ne padaju na izblajhanu kosu, možete da budete atraktivne i bez toga. Ne dozvolite sebi “šnaucer” šiške, izgorele krajeve, i nečešljanje. Devojke su ženstvenije sa lepom i negovanom kosom.

5. Krofnasti stomak

Prelepo je videti lep ženski stomak, a leto je odlična prilika da pokažete svoje izvajano telo. Nemojte nikako naglašavati vaš stomak ako nije za javnost, nije lepo videti kako “kipi” iz pantalonica. Ne morate da imate trbušnjake ali nemojte ni dozvolite sebi da imate krofnasti stomačić. Nemojte se zavaravati da muškarci vole stomačić na ženama, jer to nije istina. Možete sebi dati oduška i pustiti toliko da kada obučete kupaći i dalje izgledate zavodljivo, ali u suprotnom obucite trenerku i krenite sa vežbanjem.

6. Grickanje noktiju

Ova loša navika može da odbije sve muškarce, jer nikako nije lepo videti devojku koja doručkuje svoje nokte. Istina je da i muškarci to rade ali na ženskoj šaci mnogo gore izgleda. Ponekad nokti izgledaju toliko “pojedeni” da ni nokatna ploča više nije ravna. Isto tako izbegavajte i špicaste nokte jer ih se muškarci podjednako plaše. Lepi i uredni nokti govore o vama kao osobi i muškarci vole da vide negovane ruke i nokte.

7. Prirodna lepota

Muškarci vole prirodne devojke, ali postoji grupa devojaka koja ima potencijal, ali iz nekog razloga i dalje je “ružna Beti”. Te devojke iz njima znanih razloga odbijaju da se ulepšaju i da postanu labudice. Moguće da ne umeju, ali jednostavno treba da se usude. Kako ne volimo previše šminke, nekada ne volimo ni kada devojka nije uložila ni malo truda da ulepša svoje lice. Malo maskare, sjaja i bićete lepše.

8. Čizme u sred leta

“Ugg” čizmice su mnogim devojkama omiljene, ali postoji godišnje doba kada nikako ne treba da ih nosite a to je leto. Muškarci kada vide devojku na 40 stepeni devojku u čizmicama, može da bude i misica, neće se nimalo zainteresovati za nju jer im je prvo na umu gljivično oboljenje. Da su čizme za leto, ljudi ne bi izmislili japanke, papuče i sandale. Sigurno ima mnogo više onih kojima su stopala fetiš, zato devojke čizme u orman, pravac na pedikir i uživajte u toplim danima na pravi način.

9. Muška odeća na ženi

Vole da vide devojku u njihovoj majici ili košulji, nakon noći provede zajedno, ali nikako i da se oblačite kao muškarci. U novom trendu nošenja muških košulja sa raznim šorcićima, devojke umeju da preteraju, i da nimalo ne podsećaju na žensko,a to momci ne vole.

10. Pušenje na ulici

Znam da će za ovo veliki broj devojaka koje to rade da zamere, ali mnogi muškarci jednostavno ne vole da vide devojke koje puše na ulici. I tu je prisutan dupli standard, jer se muškarcima ista stvar ne zamera toliko koliko ženama. Ako već pušite, činite to kao dama. Zna se kada i gde.

