Što se sije i sadi u maju?

Bliži nam se sjetva u maju i mnoštvo radova. Temperatura zraka i tla je puno povoljnija za klijanje sjemena, nicanje i rast biljaka, a zemlja je opskrbljena s dovoljno vlage.

Nastavlja se sa sjetvom na otvorenom graha za zrno, mahuna, krastavca, dinje, lubenice, kukuruza šećeraca, tikvica, tikve, ukrasnih tikvi, bamije, kikirikija. Započinje sadnja presadnica toploljubivog povrća i drugog bilja.

Neophodno kaljenje presadnica

Sa sadnjom presadnica ne treba žuriti. Mlade biljke postepeno treba privikavati na vanjske sredine. Kad bi naglo iznijeli presadnice iz zaštićenog prostora one se teško privikavaju, doživljavaju stres, a može doći i do njihovog propadanja.

Kako bi izbjegli probleme koji zbog toga mogu nastati potrebno je presadnice izlagati vanjskim uvjetima kako bi se navikle na sunčevu svjetlost, različite temperaturne uvjete, prirodnu cirkulaciju zraka, vjetar. Započinjemo s izlaganjem biljaka, kaljenjem, u popodnevnim satima, a postepeno se to vrijeme produžava sve dok cijeli dan mogu provesti nezaštićene. Proces traje između 10 i 15 dana i za to vrijeme biljke treba redovno zalijevati.

To će doprinijeti jačanju biljaka i povećanju njihovog imunološkog sustava. Sada sadimo presadnice paprike, ljutih paprika, cherry rajčica, rajčica, krastavca, dinje, lubenice, bamije, celera, tikvica.

Planirajmo raspored i poštujmo plodored

Česta navika vrtlara je da se drže stalnog rasporeda biljaka u vrtu i iz godine u godinu sade istu vrstu povrća na isto mjesto. Do dovodi do iscrpljivanja zemljišta, nagomilavanja štetnika i uzročnika bolesti. Planiranjem sadnje, poštovanjem plodoreda i smjene kultura na istoj gredici tijekom godina sprečavamo mnogobrojne probleme. Ne sadite pripadnike iste porodice na isto mjesto tijekom tri do četiri godine.

Pripremite zemlju za sjetvu na otvorenom

Za sitno sjeme potrebno je dobro pripremiti i usitniti zemlju. Nastavljamo sa sjetvom mrkve, peršina. Površina se ne smije isušiti. Kakao bi je održali vlažnom zalijemo gredice, prekrijemo kartonom ili papirnim vrećama i dobro ih navlažimo. Kada primijetimo da su biljčice počele nicati, uklonite vlažan papir.

Neke povrtnice vole veće količine organskog gnojiva. Tikvice, krastavci, dinje i lubenice će posebno dobro reagirati. U ovom mjesecu sije se i sadi ljekovito i začinsko bilje: metvica, timijan, kadulja, estragon, bosiljak, ružmarin i druge vrste, piše Agroklub.

