KAD JE RETROGRADNI MERKUR U 2023. GODINI: Zapišite i kad izlazi iz sjenke, tad će da vam “svane”

Astrolozi stalno ponavljaju kako “retrogradni” Merkur uopšte ne postoji i uvjeravaju nas da sve planete putuju “direktno”. Njihovo kretanje “unazad” je, kažu, optička varka.

Koliko god da je to tačno, mnogi se često sjete baš Merkura kad im nešto krene naopako, kad izgube ključeve, zaborave važne lozinke ili im se pokvare automobil ili računar , piše Lepa&Srećna.

Problemi sa papirologijom i tehnikom, kao i teškoće u komunikaciji i trgovanju, često se povezuju upravo sa retrogradnim Merkurom. Zato vam dajemo kratak podsjetnik na dane kad će “nebeski glasnik” ući u svoj retrogradni hod u ovoj godini ako želite da se na njih pripremite. To su periodi:

od 29.12. 2022. do 18. januara 2023. godine

od 21. aprila do 14. maja 2023. godine i

od 23. avgusta do 15. septembra 2023. godine

Astrolozi podsjećaju da i prije početka i poslije kraja perioda retrogradnosti treba dodati još po jedan dan kad sve može da pomalo “štuca”. Prolazak Merkura istim putem kojim je došao direktno pa se vraća unazad i opet ide napred naziva se periodom “Merkura u sjenci”.

I to su dani kad valja biti na oprezu, a u 2023. godini datumi kad Merkur izlazi iz sjenke su:

8. februar 2023.

1. jun 2023. i

30. septembar 2023. godine

