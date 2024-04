Ilon Mask pregovara u Kini o potpuno samostalnom upravljanju e-vozilom

Mask želi omogućiti potpunu samostalnu vožnju (FSD) u Kini i prenijeti podatke prikupljene u zemlji u inostranstvo kako bi obučio svoje algoritme. FSD je dostupan u više zemalja, uključujući SAD, ali ne i u Kini.

Vijest je stigla nakon što je američki izvještaj povezao Tesline autonomne načine vožnje sa najmanje 13 sudara, uključujući jednu smrt.

Kina je Teslino drugo najveće tržište. Drugi proizvođači automobila kao što je Xpeng – sa sjedištem u Guangzhouu – pokušavaju se takmičiti s Teslom uvođenjem sličnih samovozećih funkcija u svoje automobile.

Proizvođač električnih automobila je ranije preduzeo korake da bi uvjerio kineske vlasti u vezi sa uvođenjem FSD-a u zemlji, uključujući uspostavljanje data centra u Šangaju za obradu podataka o kineskim potrošačima u skladu s lokalnim zakonima.

Putovanje dolazi nekoliko dana nakon što je američka Nacionalna uprava za sigurnost saobraćaja na autoputu (NHTSA) saopštila da istražuje da li je opoziv uspješno riješio sigurnosne probleme u vezi sa Teslinim sistemom pomoći vozaču. NHTSA je saopštila da uprkos zahtjevima da vozači zadrže fokus na putu i da budu spremni da preuzmu kontrolu u trenutku kada je omogućena autonomna vožnja, vozači koji su učestvovali u nesrećama “nijesu bili dovoljno angažovani”. Analiza regulatora obavljena je prije nego što je Tesla rekao da će opoziv riješiti problem.

Teslin softver bi trebao osigurati da vozači obrate pažnju i da se ova funkcija koristi samo u odgovarajućim uslovima, poput vožnje autoputem.

Mask je obećao da će Tesla moći djelovati kao autonomni “robotaksi” godinama. On je 2015. rekao da će Tesle postići “punu autonomiju” do 2018. A 2019. je rekao da će kompanija imati robot taksi koja će raditi do sljedeće godine.

Ovog mjeseca, izvršni direktor Tesle rekao je da će otkriti robotaksi kompanije u avgustu.

Kritičari optužuju Maska da dosljedno naglašava izglede za potpuno autonomnu vožnju kako bi podržao cijenu dionica kompanije, koja je pala zbog brojnih izazova uključujući pad potražnje za električnim vozilima širom svijeta i konkurenciju jeftinijih kineskih proizvođača, ali je Mask negirao optužbe.

Profit proizvođača automobila naglo je pao u prva tri mjeseca ove godine na 1,13 milijardi dolara (910 miliona funti), u poređenju sa 2,51 milijardu dolara u 2023. Njegove dionice su ove godine pale za 43 odsto, prenosi Bankar.me.

