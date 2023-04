Šta konobar prvo primijeti na vama kada uđete u kafić ili restoran

Možda će vas iznenaditi da postoji toliko stvari koje konobari primjećuju kada dođete u kafić ili restoran, a donosi ih MSN. Jeste li na telefonu ili ćete zapravo razgovarati s nama? Prema studijama, ispostavilo se da vaš konobar primijeti jeste li na telefonu ili stvarno obraćate pažnju na njega.

Vrsta ljudi

– Kad prvi put priđete stolu, primijetite telefon u rukama… osim ako nije tamo! I ljude koji sjede bez mobitela doživljavate kao ‘stvarne’ sa stvarnom, intimnom vezom, bilo da su prijatelji ili par – kaže Morgan Tejlor (Taylor), viši konobar.

Dodaje kako je to vrsta ljudi s kojima i konobari vole razgovarati, nešto prokomentirati, skratiti dan, prenosi 24sata.hr.

– Bilo da to rezultira velikim napojnicom ili ne, to je zasigurno ljepše nego posluživati ljude koji ne dižu glavu od mobitela – dodaje on.

Kako komunicirate međusobno

Konobari posmatraju kako se roditelji odnose prema svojoj djeci, supružnicima…

– Tokom godina susretao sam se s mnogo različitih vrsta ljudi, a najdraže su mi uvijek bile porodice s djecom. Budući da sam dijete u srcu, volim igrati igre i komunicirati s djetetom dok se brinem o porodici – kaže Džejkob Koen (Jacob Cohen), konobar s gotovo decenijom iskustva.

Otkriva kako na njegovu žalost, djecu danas roditelji najčešće ignoriraju. Vode ih u restoran ili kafić sa sobom i onda im ‘uvale’ virtuelnu dadilju u obliku nekog ekrana… Kako se ponašate u njihovom prostoru.

Ako je riječ o restoranu, konobari će svakako gledati tražite li si mjesto sami ili ćete njima prepustiti da rade svoj posao. Često odlučimo sami pronaći mjesto u restoranu ako vidimo da je konobar zauzet, ali u restoranima često imaju raspored stolova ili sjedenja, pa je bolja opcija da pričekamo konobara koji će nas odvesti do našeg mjesta. Slično je i kad gost odlučuje ‘pomoći konobaru’, primjerice slaganjem prljavih tanjira ili šalica. Iako mislimo da time radimo uslugu konobaru, zapravo je potpuno obrnuto. Konobari imaju svoj način pospremanja prljavog posuđa, pa je puno bolje da sve ostavimo onako kako je.

Naručivanje od više konobara

Ako konobar izgleda umorno ili ako je trenutno zauzet, svejedno desert ili drugo predjelo ne tražite od drugog konobara jer tako samo možete izazvati zbunjujuću situaciju kada vam trebaju donijeti račun. Umjesto toga, zamolite drugog konobara da pozove vašeg, odnosno onog koji vas je prvi poslužio.

Facebook komentari