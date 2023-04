Glumila porođaj da bi izbjegla smrt, dečko je satima mučio

Ejmi MekFarlen (25) glumila je da se porodila kako bi pobjegla od 30-godišnjeg bivšeg momka, Džejka Korija, nakon što je držao zatočenu u kući, “poredao oruđe za mučenje”, vezao je za radijator i udario čekićem.

Od straha se toliko uplašila da se pretvarala da joj je pukao vodenjak i nagovorila ga da pozove hitnu pomoć.

U bolnici je sve ispričala medicinskom osoblju, koje je sve prijavilo policiji. Nedugo zatim Kori je uhapšen u Londonu.

Ejmi je na suđenju ispričala tok događaja.

„Pretvarala sam se da imam trudove i da mi je to jedina šansa da pobjegnem. Stvarno sam mislila da će me ubiti. Srećom, moj sinčić i ja smo dobro i želim da upozorim druge žene da budu oprezne pri odabiru partnera i čim osjete pokušaje nasilja da pobjegnu prije nego što bude prekasno“, kazala je MekFarlen.

Ona i Kori upoznali su se u aprilu 2021. godine i počeci veze bili su „divni i bezbrižni“.

Ali nedeljama kasnije, Mekfarlen je uočila znake velike ljubomore kod Korija.

Zatrudnila je tri mjeseca kasnije, uvjerena da će to učvrstiti vezu, ali umjesto toga, Kori je postajao sve nasilniji.

„Budio me je u pet ujutro da bi čistio podove. Ako su bili prljavi, dobila bih batine. Ujedao me je, udarao pesnicama, i davio. Pričao bi mi kako ga varam. Nije mi vjerovao da je beba njegova i insistirao je na 4D skeneru, kako bi se provjerila sličnost“, kazala je.

Iz straha da ne povredi članove njene porodice, Mekfarlen mu se nije suprotstavljala.

Sve je eskaliralo kada sam jedne januarske noći ustala da bih otišla u toalet.

„Bio je pijan, a ja sam pokušala da izađem, ali mi je posjekao ruku i bacio telefon preko sobe. Postrojio je set oruđa za mučenje na krevetu: klešta, čekić, nož i rekao da planira da me unakazi, ali da me neće ubiti. Molila sam ga da me pusti, a onda me je udario čekićem po glavi i lisicama vezao za radijator. Bila sam prestravljena, molila sam ga da me pusti“, ispričala je Mekfarlen.

Nakon što je stigla u bolnicu, sve je ispričala babici, Kori je u međuvremenu pobjegao, ali je kasnije uhapšen.

Mjesec dana kasnije, Mekfarlen se porodila, ali i dalje je pod stresom zbog cijele situacije.

„Sjećanja naviru i imam noćne more. Užasavam ga se. Vjerujem da su me tog dana trenuci dijelili od smrti. Nadam se da će druge žene naučiti iz moje priče“, kazala je.

Kori je osuđen na šest godina zatvora, a prije toga je poslat na lečenje u psihijatrijsku bolnicu, iz koje je pokušao da pobjegne. U bezuspješnom bekstvu javio se svojoj žrtvi i u poruci napisao: „Moraš da im (policiji) kažeš da sam pokušao da se ubijem, a da si ti u tome pokušala da me zaustaviš“., prenosi novi

