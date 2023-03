Može li se imati zdravu vezu i s velikom razlikom u godinama? Naravno da može! Evo i kako

Možda smo u modernom dobu ljubavi i izlazaka, no neki se još uvijek pitaju je li razlika u godinama bitna u dugoročnim vezama i brakovima. Osnovna činjenica je da se svaki par suočava s nekim razlikama, bez obzira na dob bilo koje osobe.

Dob nije toliko bitna u pogledu toga koliko će veza biti zdrava ili dugotrajna jer ključevi sretne, skladne veze pune ljubavi leže negdje drugdje. Zdravi odnosi puno više ovise o tome kako se par nosi sa svojim razlikama, nego o tome koje su te posebne razlike.

Evo četiri razloga zašto razlika u godinama ne znači gotovo ništa, kao i četiri glavna sastojka koja idu u zdrave dugoročne veze.

Četiri stvari koje su važnije od razlike u godinama u vezi

1. Sposobnost odupiranja iskušenju da se naljutite

Iznad svega, u zdravim vezama partneri ostaju prvenstveno u mirnoj zoni. Ispadi bijesa riskiraju da kažete stvari koje zapravo ne mislite, kao i da kažete zlobne stvari. Zdravi se parovi odupiru impulsu da se međusobno udaraju bijesom kako bi dobili ono što žele ili natjerali drugoga da prestane raditi ono što oni ne žele.

Umjesto toga, odmaknu se i udahnu kako bi se smirili čim se ljutnja počne dizati radeći nešto poput razgovora o sigurnijoj temi ili odu popiti vode kad razgovor počne eskalirati. Kada se vrate, nastavljaju razgovor smireno i racionalno, bez pribjegavanja međusobnom maltretiranju putem ljutnje.

2. Korištenje suradničkog dijaloga

Zdravi parovi uživaju u glatkim razgovorima čak i o najosjetljivijim temama. Kada govori, ona izražava vlastite misli, osjećaje i preferencije bez optužbi ili kritika partnera, a on sluša kako bi razumio i unio njezine komentare u svoje razumijevanje situacije. Slično tome, kada govori, on također dijeli svoje perspektive bez tumačenja partnerovih misli, osjećaja ili motiva. On joj uopće ne govori što da učini ili je optužuje da je u krivu u vezi s ovim ili onim, a dok ona sluša, nastoji ga razumjeti, bez da se ne slaže ili dokazuje što nije u redu s onim što on govori.

Zdravi parovi također uživaju u laganom razgovoru. Ni jedan ni drugi ne drže duge monologe. Umjesto toga, oni bacaju razgovornu loptu naprijed-natrag. Također se odupiru iskušenju govora ‘ja sam u pravu, ti si u krivu’. Umjesto toga, zdravi partneri dosljedno pretpostavljaju da su oboje općenito u pravu u vezi s onim što govore. Na taj način njihovi zajednički razgovori grade međusobno razumijevanje i zbližavaju ih kao tim.

3. Zajedničko rješavanje sukoba i problema

Svi parovi imaju nesuglasice. Problemi mogu biti veliki, ali problemi mogu biti i svakodnevne manje brige. Kada se partneri u zdravim vezama ne slažu, otvoreno dijele svoje brige i slušaju odgovor druge osobe, gradeći uzajamno razumijevanje kroz koje onda mogu stvoriti obostrano zadovoljavajuće planove djelovanja. prenosi 24sata

4. Gomila pozitivnosti

Zdravi parovi odišu pozitivnošću. Često izražavaju pozitivne misli i osjećaje prema svakome. Također svojim djelovanjem odišu pozitivnom energijom. Pomažu jedni drugima. Često se smiješe. Dodiruju se i grle. Oni se ljube kad im se pogledi sretnu. Najvjerojatnije uživaju i u ugodnom zajedničkom seksu.

Dakle, je li razlika bitna?

Ne čini se. Osim, naravno, ako se netko ne osjeća tako. Ali ostaje jednostavna istina da suzdržavanje od interakcije u ljutnji, ljubaznost u razgovoru, poštovanje u slušanju, suradničko donošenje odluka i slobodno dijeljenje ljubavi moraju biti dosljedan doprinos oba partnera.

To je vječna istina.

Ove smjernice za emocionalno zdravlje odnose se na svaki par bez obzira na dob, jer ono što održava vezu je način na koji se odnosite jedno prema drugome.

Želite zdravu vezu?

Obratite pažnju kako se ponašate prema voljenoj osobi i kako se vaš voljeni ponaša prema vama. Ako je među vama velika razlika u godinama, vaša bi veza trebala uključivati četiri gore navedena sastojka, a ako ne, morate to popraviti, ukloniti ili biti jasni da će ono za što se borite uključivati niz teških izazova sve dok odnos traje, donosi YourTango.

