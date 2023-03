EVO ZAŠTO SMRDIBUBE ULAZE U STANOVE: Nikad ne biste pogodili da je OVO RAZLOG

– Ulaze kroz prozore. Prvo zanimljivo mjesto su im roletne, tu se zavlače i pronalaze siguran kutak da se zaštite od hladnoće. Konkretno, ove stenice koje brinu naše sugrađane spadaju u grupu štitastih stenica, telo podseća na minijaturne štitove. One su isključivo biljojedi, odnosno, hrane se biljnim sokovima – objasnio je Miloš Jović, viši kustos Prirodnjačkog muzeja.

Kako je dodao Jović, nema potrebe da brinemo ako ih pronađemo u stanu, iako njihova pojava može da bude neprijatno iznenađenje pa čak i da uplaši ljude koji imaju urođen strah od insekata.

A u našoj zemlji je od brojnih vrsta najzastupljenija azijska smrdibuba.

Prepoznajemo je po haotičnom letu, zujanju i udaranju po lusterima, roletnama. I nema drugog rješenja protiv nje, osim da je izbacite napolje.

Međutim, znaju da se ponekad probude iz sna, i to od toplote. Sa dolaskom hladnijeg vremena, ređe ćemo ih viđati. Ali to što ih neće biti preko zime vidjeti ne znači da nisu tu već da su se vješto sakrile. Do proljeća kada će se ponovo pojaviti, piše RTS.

