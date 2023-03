Korisni savjeti: Pet trikova za uštedu novca pri kupovini namirnica

Prema riječima menadžera supermarketa, ovo su načini za uštedu novca.

Namirnice su skupe! Pogotovo ako želite kupiti svježe proizvode, može biti izazovno držati se svog budžeta. Ali očigledno, postoje neki trikovi koji će vam pomoći da uštedite novac kada idete u kupovinu.

1. Planirajte unaprijed

Prvi korak je da pripremite svoju posjetu. Ako uđete u radnju s osjećajem gladi i bez plana, mogli biste jednostavno zgrabiti šta god želite. I to će vas koštati! Kate Hensley Luna, vođa tima trgovine Whole Foods Market u Bozemanu, rekla je za Well + Good: “Planirajte svoj odlazak u kupovinu unaprijed, kao i obroke. Možete pogledati sedmične ponude i rasprodaje na web stranici ili se prijaviti za nedjeljni bilten.”

Usljed inflacije koja je pogodila cijeli svijet, osnovne životne namirnice postale su skuplje, pa su mnogi primorani da koriste alternativne metode za štednju.

I ljudi u radnji vam također mogu pomoći. Luna objašnjava: “Naši ribarnici i mesari nude mnoge korisne usluge. Trgovci mogu otkoštiti i filetirati ribu; dok mesari mogu izrezati meso. Poznajem kupce koji im daju da isjeku pileća prsa na kockice kako bi im uštedjeli na pripremi i dodatnim troškovima kupovine prethodno upakovanih pilećih grumenčića.”

Zaposleni također znaju tačno koji su artikli na sniženju. Dakle, planirajte svoje obroke, napravite listu za kupovinu i zamolite zaposlene za pomoć, piše Tips and tricks.

2. Kupujte samo ono što vam je potrebno

Neki proizvodi se mogu prilagoditi vašim potrebama. Luna kaže: “Smanjivanje proizvoda na ono što vam je potrebno može uštedjeti mnogo novca. Bilo da ne možete pronaći dovoljno mali blok sira na pultu sa specijalitetima ili vam je potrebna samo pola kupusa umjesto cijelog, možete zamoliti članove tima za proizvode i specijalitete da isjeku upravo ono što vam je potrebno kako biste mogli uštedjeti kada kupujete manju količinu.”

3. Razmotrite članstva i ponude

Za neke trgovine postoje programi članstva koji vam također mogu pomoći da uštedite novac. Svoju člansku karticu skenirate prilikom plaćanja i kad god postoji članska ponuda za određene artikle, dobit ćete popust. “Ako ste, na primjer, Prime Member koji kupuje u Whole Foods-u, možete skenirati svoje članstvo na blagajni. Svaki artikal na sniženju u našim trgovinama je dodatnih 10 posto na prodajnu cijenu za Prime članove. Potražite žute oznake po cijeloj trgovini kako biste otkrili šta je na rasprodaji”, rekla je Luna za Well + Good.

4. Kupujte sezonski

Ako kupujete bilo koje voće ili povrće koje je ‘u sezoni’, moglo bi vam uštedjeti mnogo novca. “Kupovina sezonskih proizvoda je lični izbor, ne samo zato što sve ima tako odličan ukus u sezoni, već i zato što proizvodi imaju tendenciju da budu po najboljoj cijeni i češće idu na promociju”, objašnjava Luna.

5. Kupujte privatnu marku

Najbolji savjet je kupiti privatnu robnu marku trgovine u kojoj kupujete. Ovi proizvodi su obično jeftiniji od poznatih marki. “Kupovina privatne robne marke… otvara vam hiljade proizvoda pod oznakom odličnog kvaliteta… Najbolji dio je da svi ovi artikli ispunjavaju naše standarde visokog kvaliteta kojih se svi naši proizvodi moraju pridržavati.” A to znači da dobijate odličan kvalitet za bolju cijenu! prenosi radiosarajevo

