OVE ZIME STANITE PROBLEMU U KRAJ: Evo kako da se riješite vlage u kući

Ali, srećom, postoji nekoliko trikova da se oslobodite vlage u kući. I danas ćemo vam reći o njima kako biste to okončali i ne patili od mogućih posljedica.

Na isti način kao i u okruženju, procenat vlažnosti u prostoriji koji prelazi 60-70 odsto se smatra visokim, a to može dovesti do određenih problema.

Ali pored činjenice da višak vlage u velikoj mjeri kvari izgled kuće, ona takođe uzrokuje zdravstvene probleme njenim stanovnicima. Najviše stradaju ljudi koji su skloni alergijskim reakcijama i oni koji imaju respiratorna oboljenja. Zbog toga je važno da preduzmete sve neophodne mjere da se oslobodite vlage u vašem domu.

U NASTAVKU ĆEMO DATI NEKE PREPORUKE

1. Ventilacija

Možda je ovo glavna od svih preporuka za uklanjanje viška vlage u prostorijama. U kući se mora obezbijediti odgovarajuća ventilacija, pri čemu se posebna pažnja obraća na prostore kao što su ostave, podrumi, kupatila itd.

Pokušajte da otvorite prozore kad god je to moguće. Ako vidite da to nije dovoljno, instalirajte ventilator za cirkulaciju vazduha u prostoriji. Još jedno dobro rješenje problema je klimatizacija. Ovo može da se oslobodi viška vlage u prostoriji u kojoj nema previše svježeg vazduha. Samo nemojte zloupotrebljavati ovaj uređaj, jer vazduh koji udišemo i dalje mora biti vlažan, to će spriječiti razne bolesti i začepljenost nosa.

2. Pronađite izvore vlage

Ako primijetite da je neka od prostorija u vašoj kući previše vlažna, potrebno je da utvrdite uzrok. Na primjer, to može biti curenje vode zbog oštećenih cevi, obično se to odražava na susjedne zidove – počinju da potamne i da se mokri.

Imajte na umu da takvi problemi zahtijevaju hitnu akciju sa vaše strane, inače se problem može pogoršati: cijevi će puknuti i doći će do poplave. Ne dozvolite da se ovo desi!

3. Koristite odvlaživač

Ovaj uređaj je idealan za hladne i pretežno kišne regije. U njima se, po pravilu, lako akumulira vlaga, jer nije moguće dovoljno često provjetravati prostoriju, kao u kućama koje se nalaze u povoljnijim klimatskim uslovima.

Dakle, ako želite da se oslobodite vlage u svom domu, možete koristiti odvlaživače vazduha. Ne morate da brinete o potrošnji električne energije, ovi uređaji troše koliko i klima uređaji. Dolaze u različitim veličinama i za različite količine osušenog vazduha.

4. Oslobodite se vlage uz pomoć soli

Da biste to uradili, biće vam potrebna ravna posuda i 1 kilogram krupne soli. Samo stavite so u posudu po vašem izboru i stavite je u vlažnu prostoriju. Posle 1-2 dana videćete da će upijati dosta vlage.

So je jedan od elemenata sa visokim kapacitetom apsorpcije. Pored borbe protiv viška vlage u domu, može se koristiti i za uklanjanje mrlja sa odjeće. Kada primijetite da je postao toliko vlažan ili čak potamnio, treba ga zamijeniti novim.

5. Drugi načini da se nosite sa viškom vlage

Pored gore navedenih preporuka, važno je napomenuti potrebu za preventivnim mjerama: pokušajte da spriječite da vlaga uđe u kuću i zadržite je tamo.

Grijanje u kući ne bi trebalo da zagrijeva vazduh iznad 20 stepeni, jer to doprinosi pojavi vlage na zidovima.

Nakon pranja odjeće, okačite je napolju da se osuši. Ako ga ostavite unutra, vlaga će se takođe zadržati.

Ne stavljajte previše biljaka u jednu prostoriju. Biljke takođe „dišu“, što može dovesti do stvaranja prevelike količine isparenja i, kao rezultat, vlage.

