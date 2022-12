Kuhinjske krpe mogu biti OPASNE PO ZDRAVLJE, evo kako da ih održavate

Vrlo je vjerovatno da kuhinjske krpe ne peremo često koliko bi trebalo, a sve zbog mišljenja da nema potrebe često ih prati jer ih ionako koristimo za brisanje čistih sudova.

Ali, nije baš tako. Stručnjak za čišćenje Ralica Prodanova tvrdi da bi kuhinjske krpe trebalo svakodnevno da peremo. Da, svakog dana. U suprotnom, kaže ona, izlažemo sebe raznim vrstama bakterija, pa čak i riziku od trovanja hranom.

“Kuhinjske krpe su savršeno mjesto za razvoj bakterija. Često su vlažne i tople od prethodne upotrebe, zbog čega se bakterije na njima brzo razmnožavaju. A s obzirom na to da dolaze u kontakt sa različitim površinama – od ruku do sudova i radnih površina, trebalo bi da budete zaista pažljivi da se bakterije ne raznose sa jedne na drugu površinu”. Prodanova savjetuje da ih ili svakodnevno mijenjate čistim, suhim, ili da ih na kraju svakog dana perete kako bi bile čiste i spremne za upotrebu narednog dana. Inače, studija iz 2003. godine je pokazala da su sunđeri za pranje sudova i kuhinjske krpe stvari u kuhinji na kojima ima najviše bakterija – na njima se može naći čak i salmonela. S obzirom na to da ovim krpama brišemo sudove, ponekad radnu površinu ako skvasi, ali i ruke nakon pranja sudova, treba biti zaista obazriv da se bakterije ne prenesu, piše Krstarica.

“Budite uvjereni, lako se desi trovanje hranom izazvano salmonelom ili nekom drugom bakterijom”. Ona ističe da porodice sa djecom treba da budu još pažljivije.

“Lako se desi da djetetu krpa ispadne na pod, a roditelji to i ne vide. Zbog toga je najbolje da svakog dana uzimate čistu krpu i ne rizikujete”.

Facebook komentari